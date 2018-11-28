Кабмин утвердил создание единого электронного реестра больничных

Не так давно в Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров, призванный раз и навсегда покончить с поддельными справками и санитарными книжками. Но уже в ближайшем будущем ожидается пополнение списка электронных медицинских реестров как минимум еще одним. Речь о создании единого электронного реестра листков нетрудоспособности. Проект соответствующего постановления был принят Кабмином на сегодняшнем заседании.

Для создания нового реестра больничных планируют данные реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования. Минздраву, Минсоцполитики, Национальной службе здоровья и Пенсионному фонду поручено в срок до 1 февраля обеспечить технические возможности для работы системы.

Что касается ответа на волнующих всех вопрос о том, зачем нужен этот реестр. Он призван обеспечить эффективный контроль за учетом и обоснованностью выданных и продленных листков по всей Украине. Кроме того, данные этого реестра планируют использовать для мониторинга заболеваемости населения и планировать мероприятия по профилактическому оздоровлению застрахованных лиц. Иными словами, теперь украинцы (те, у кого есть такое право) будут находиться на больничном ровно столько, сколько нужно и ни днем больше. Кроме того, это должно предотвратить разного рода злоупотребления, связанные с выдачей больничных.

Надо сказать, что о создании этого реестра говорили на протяжении нескольких последних лет. Ранее даже звучали прогнозные оценки, что этот реестр позволит экономить около 2 млрд грн средств застрахованных лиц ежегодно.

Источник: kmu.gov.ua