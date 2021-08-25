Качественные рендеры iPad mini 6 в новом дизайне — с экраном 8,4 дюйма и без кнопки Home

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Качественные рендеры с предполагаемым финальным дизайном iPad mini 6 опубликовал дизайнер Майкл Ма — он создал их на основе утечек и эскизов.

Ожидается, что обновление iPad mini 5, выпущенного в 2019 году, станет более компактной версией iPad Air четвертого поколения — с 8,4-дюймовым дисплеем Liquid Retina с частотой обновления 60 Гц и симметричными рамками. Сканер отпечатков пальцев Touch ID при этом перенесут с кнопки Home в кнопку включения.

По предварительным данным, iPad mini 6 использует 5-нм SoC A14 Bionic, разъем USB-C вместо Lightning и оснащается накопителем емкостью 64, 128 или 256 ГБ. Размеры составляют 206х138х6,1 мм, а цветов на выбор будет целых пять — Space Grey, Silver, Rose Gold, Green и Sky Blue. Также новинке приписывают поддержку стилуса Apple Pencil третьего поколения.

Анонс iPad mini 6 ожидается на октябрьской презентации Apple.