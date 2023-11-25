Новости IT-бизнес 25.11.2023 в 08:43 comment views icon

Как Apple управляет миром: основатель Foxconn снял свою кандидатуру с выборов президента Тайваня

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Как Apple управляет миром: основатель Foxconn снял свою кандидатуру с выборов президента Тайваня

Терри Гоу, основатель Foxconn, снял свою кандидатуру с выборов президента Тайваня за несколько часов до завершения регистрации. Этот шаг позволит избежать возможных последствий со стороны Китая для Foxconn и ее главного партнера, Apple.

Терри – известный сторонник независимости Тайваня и баллотировался уже не в первый раз. Впервые Гоу шел в президенты Тайваня в 2019 году. Для этого он ушел в отставку с поста главы Foxconn, хотя оставался председателем совета директоров. В сентябре Гоу ушел и с этой должности, а затем объявил о намерении баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые запланированы на начало января. Бывший кандидат опубликовал пафосное, но туманное заявление:

«Те, кто добивается больших успехов, не беспокоятся о своей репутации. Люди могут забыть Терри Гоу, но ради будущего Китайской Республики [официальное название Тайваня] выбор жертвы – это способ посвятить всю свою любовь своей родине».

«Хотя [я] выбыл, амбиции остаются: остановить, сбросить, перезапустить. Мы должны победить! Завершить передачу политической власти и изменить Тайвань. Пусть Бог благословит Китайскую Республику!»

Apple Foxconn

Попытка Гоу создать альянс с двумя основными оппозиционными партиями развалилась на бурной пресс-конференции. Он пытался стать посредником в переговорах между Гоминьданом и Народной партией Тайваня, чтобы вместе выступить против руководящей Демократической прогрессивной партии, но эти попытки сорвались вечером в четверг после гневной стычки между лидерами партий в прямом эфире из конференц-зала гостиницы в Тайбэе.

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Когда приближался конечный срок официальной регистрации кандидатуры Гоу, правительство Китая объявило, что расследует нарушение Foxconn налогового и земельного законодательства. Широко известно, что это имело целью запугать кандидата – Гоу остается крупнейшим акционером Foxconn.

На Apple уже повлиял дипломатический спор между США и Китаем. Намерения Терри Гоу занять пост президента имели бы возможные последствия на деятельности обеих компаний. Общеизвестно об интенсивных контактах Apple и Тима Кука с Пекином. Невозможно точно это утверждать, но влияние Apple на ход событий крайне вероятно, а мотивы достаточно очевидны.

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Источник: 9to5mac

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