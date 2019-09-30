«Как немецкий S-Bahn». В правительстве задумались о строительстве линии наземного метро на Троещину





Министр инфраструктуры Владислав Криклий. Фото: «Радио Свобода»

Правительство рассматривает возможность строительства линии наземного метро на Троещину. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в недавнем интервью «Радио Свобода».

«И мы будем обязательно говорить о киевском наземное метро, ​​назовем это так. Аналог кольцевого быстрого трамвая. Я даже не знаю с чем это сравнить. В Германии это называется S-Bahn. Это одна из возможностей, как мы можем наконец решить проблему с наземным электрическим транспортом на Троещине. Поэтому я уверен, что этот проект, во-первых, в несколько раз дешевле, во-вторых, он решает ту проблему, которая есть на левом берегу, чтобы добираться на правый берег. Это невероятно разгрузит трафик. Все это будет с сетью связано, а дальше все это получит логическое логистическое разветвление», — ответил Владислав Криклий на вопрос журналиста «Радио Свобода».

На следующий вопрос, когда такой вид транспорта появится на Троещине, Криклий ответил, что это зависит от власти Киева.

«От Киева необходимо участие в этом процессе лишь на одну треть. Пусть определяются», — резюмировал министр.

Напомним, ранее в этом месяце Криклий прямо заявил, что Гиперлупа в Украине не будет, поскольку «проще изобрести технологию телепортации».

Отметим, что подобных предложений за последние несколько лет было множество, но, как известно, воз и ныне там. Что касается многострадального проекта КГГА по продлении линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина, он сейчас, по сути, заморожен. Для его реализации изначально нужно закончить другой долгострой — Подольско-Воскресенский мост. Когда Виталий Кличко летом посещал объект, он пообещал открыть автомобильное сообщение через него уже в конце следующего года. Ранее в КГГА говорили, что собираются построить метро на Троещину до 2025 года.

Источник: «Радио Свобода»