Виталий Кличко посетил строительство Подольско-Воскресенского моста и пообещал открыть автомобильное сообщение через него уже в конце следующего года

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Мэр Киева Виталий Кличко посетил Подольско-Воскресенский мост, на котором продолжаются работы, и выдал новую порцию обещаний по срокам ввода объекта в эксплуатацию. Так, к концу текущего лета на нем уберут временные ржавые подпорки, а уже в конце следующего 2020 года власти столицы рассчитывают запустить по мосту автомобильное сообщение.

«Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода сегодня — в активной стадии. Весной этого года здесь закончили основные работы по укреплению арочной конструкции, установили 19 вязок. Теперь на мосту демонтируют крайние временные опоры, и к концу лета он будет выглядеть уже совсем по-другому. Также на нынешнем этапе работ устанавливают балки автопроезда, бурят сваи в районе озера Русановское, обустраивают барьерное ограждение и тротуары», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что строители совершили «ювелирную» работу при соединении стыков моста, что позволяет минимизировать колебания между частями моста до миллиметров. На арке также установили современное оборудование, которое изучает поведение моста.

«Хочу отметить: Подольско-Воскресенский — это самый большой арочный мост в Европе, и он будет самым выносливым по нагрузкам. На мосту обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути для метро, ​​проложат трубопровод. Проектная пропускная способность мостового перехода — 60 тыс. единиц авто в сутки. А это бы существенно разгрузило другие транспортные артерии города», — отметил Виталий Кличко.

В планах работ на этот год — обустройство эстакады от дамбы Русановских садов к порталу метрополитена, где в будущем новая ветка метро с Троещины будет выходить на мост.

«Мы должны завершить и строительство съездов с моста. На нескольких его пролетах уже начали выкладывать асфальт, инженерные коммуникации. Надеемся уже в конце следующего года открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский. А следующим этапом будет строительство метро, которого так ждут киевляне», — отметил мэр столицы.

Виталий Кличко напомнил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года, а документы о планах его строительства датированы еще 1979 роком. Для завершения строительства, по оценкам специалистов, потребуется еще более 6 млрд грн. Общая длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова составит более 10 километров.

Друзі! Роботи на Подільсько-Воскресенському тривають. Ми наближаємо мрію!🙂 Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 12 червня 2019 р.

Источник: КГГА