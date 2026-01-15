Новости WTF 15.01.2026 comment views icon

Как сделать маникюр беспроводной зарядкой Apple Watch, или новая волна популярности магнитного лака

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Як зробити манікюр бездротовою зарядкою Apple Watch, або нова хвиля популярності магнітного лаку

Вот для чего нужны устройства беспроводной зарядки Apple Watch. По крайней мере, результат неплохой.

В таком вопросе стоит опираться на мнение женщины. Поэтому лучше всего процитировать вступление Эмбер Нили из Apple Insider:

«Если вы следите за тенденциями лаков для ногтей (а я предполагаю, что многие из вас этого не делают) магнитный лак для ногтей сейчас переживает большой успех. Это интересно, ведь магнитный лак — это не что-то новое. Я помню, как видела его на полках магазинов маникюра, когда мне было чуть за 20, а потом он попал и в аптечные бренды».

Итак, новая-старая тенденция получила технологический толчок благодаря гаджету для зарядки умных часов Apple. Почти любой предмет, имеющий собственное магнитное поле, можно использовать для магнитного маникюра, и теперь этот обширный список включает зарядку для Apple Watch благодаря социальным сетям.

Пользовательница Reddit peninkling поделилась фото и видео своего нового маникюра, который, как он с гордостью утверждает, сделанного с помощью зарядного устройства. Достаточно просто прижать палец к зарядному устройству, нанести слой магнитного лака и подождать примерно минуту, чтобы эффект закрепился. Хотя девушка не изобрела этот способ, но результат кажется потрясающим даже мужчине (не это ли цель?). Результатом стал удивительный мерцающий градиент от синего до черного.

Метод кажется безвредным для здоровья, в отличие от некоторых других. Магнитный лак для ногтей содержит ферромагнитные металлические частицы. Если держать магнит над или под влажным слоем лака, можно создавать потрясающие эффекты. После высыхания созданная композиция застывает. Есть несколько типичных узоров, которые применяют модницы: кошачий глаз, созданный с помощью стержневого магнита, бархатные эффекты применения U-образных магнитов, или формы, как сердца и листья клевера, которые делают с использованием намагниченных проводов. Комментаторы также советуют попробовать другие устройства с поддержкой MagSafe.

