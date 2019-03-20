Каким был онлайн-шоппинг в Украине в 2018 году: количество и средний чек покупок, используемые устройства, портрет покупателя и т.д. [инфографика]

Ресурс Picodi.com проанализировал транзакции, совершённые украинцами в онлайне в 2018 году, и выяснил, портрет интернет-покупателя, с каких устройств чаще всего совершались покупки, как менялся средний чек в течение года и т.д.

Несмотря на то, что, по общемировым тенденциям и показателям, больше всего интернет-трафика генерируют пользователи смартфонов, преобладающее количество онлайн-покупок в Украине всё ещё совершается с ПК (62%). Почти в два раза меньше покупок совершается со смартфонов (34%), а на долю планшетов в этом рейтинге приходится всего 4% транзакций.

При этом именно у пользователей планшетов средний чек самый высокий — почти 2200 гривен против усреднённых 2000 грн с компьютеров и смартфонов. Из-за того, что мобильных устройств на платформе Android значительно больше, чем на iOS, средний чек покупок со смартфона в целом получился приближенным к среднему чеку пользователей именно этой операционной системы.

По-прежнему больше всего покупок в интернете совершают женщины (61%), доля мужчин составляет 39%. При этом 6% всех покупок в интернете совершается людьми старше 55 лет. Немало и других возрастных групп: 10% транзакций приходится на возрастную группу 45-54 года, 15% — на «платёжеспособную» молодёжь 18-24 лет, 23% — на группу средних лет (35-44 года). Больше всего онлайн-шоппинг предпочитают люди в возрасте от 25 до 34 лет, в прошлом году на них пришлось 46% всех транзакций в украинских интернет-магазинах.

Самый большой средний чек приходится на декабрь (1873 гривен), при том, что сама по себе покупательская активность (т.е. количество покупок, совершённых онлайн) в последний месяц года хоть и имела значение выше среднестатистического, но резко упала в сравнении с ноябрьской. Около 17% всех годовых транзакций приходится именно на ноябрь, поскольку популярность акции Black Friday год от года только увеличивается. Самый маленький средний чек приходится на июнь (1431 грн), здесь же наблюдается летний спад потребительской активности. Значительный спад активности в онлайн-шоппинге также зафиксирован в январе, когда все подарки уже вручены, а средства на новые еще не заработаны.

Самым активным днём недели среди украинских шопоголиков является пятница (с компьютеров) и среда и воскресенье (с мобильных устройств).

Почти 9% всех покупок приходится на обеденное время (12:00), вечером потребительская активность удерживается на уровне 5%-6% от всего суточного показателя.

Самые популярные категории товаров, заказываемых украинцами через интернет — бытовая техника и электроника, одежда и обувь, косметика, а также всё, что связано с путешествиями (путевки и билеты). Также в первую десятку вошли товары для детей, товары для сада и дома, спорттовары и украшения. Если говорить о других странах мира, то там онлайн-шоппинг имеет следующий характер:

Напомним, что ранее сервис OLX описал портрет типичного украинского интернет-покупателя.

Источник: Picodi.com