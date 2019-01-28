OLX описал портрет типичного украинского интернет-покупателя [инфографика]

Онлайн-сервис OLX рассказал, что чаще всего украинцы приобретали в сети в ушедшем 2018 году, а также описал портрет типичного интернет-покупателя.

За год количество украинцев, которые регулярно пользуются интернетом, увеличилось более, чем на миллион. А приобретать что-то в сети стали еще примерно 500 000 людей. Таким образом, сейчас украинская аудитория онлайн-шопперов — это около 7 миллионов человек. Указанные данные были получены исследовательской компанией GfK.

Среди самых покупаемых товаров осталась техника и одежда — их приобретают 47% интернет-шопперов. В тройке категорий-лидеров на платформе больше всего сделок произошло в разделе детских товаров, электроники и одежды. При этом в сравнении с прошлым годом в 2018 на 24% выросли продажи транспортных средств. Всего же за год на OLX товары приобрели у 7 000 000 продавцов. А средний чек составил 1 820 грн, тогда как в 2017 году эта сумма составила почти на 200 грн меньше — 1627 грн.

За 2018 год сервис посетили 26 млн уникальных посетителей, то есть можно сказать, что на OLX хотя бы раз зашел почти каждый второй украинец. В целом, с прошлого года посещаемость выросла на 13%. При этом 60% использовали телефон и только 40% заходили на ресурс с компьютера.

Мобильная аудитория магазинов продолжает расти — согласно GfK, в прошлом октябре смартфоны использовали 84,5% интернет-покупателей, в этом — уже почти 90%. На OLX тенденции те же — в 2018 с мобильных устройств заходило 15 млн человек, что на 15% больше, чем в 2017 году. Просматривали товары на площадке как с мобильной версии, так и с помощью мобильного приложения olx.ua. В сравнении с 2017 им стало пользоваться на 14% больше людей. Что в прошлом, что в этом году чаще заходили с устройств на Android. Соотношение к декабрю 2018 было следующим: Android 78% — iOS 22%.

Портрет интернет-потребителя за последний год практически не изменился. Напомним, что активный клиент торговых онлайн-площадок — это обычно человек с полным высшим образованием в возрасте 26 — 35 лет. Что касается гендерной принадлежности, мужчин и женщин все так же почти равное количество: 53% и 47% соответственно. Четверть интернет-покупателей не работает, а средний доход трудоустроенного большинства за год увеличился на 30% и составил 5160 грн.

Напомним, что чаще всего в 2018 году украинцы искали на OLX велосипеды, диваны и квартиры при этом владельцы Android также пытались найти работу, а пользователи iPhone — другой iPhone.

Источник: OLX