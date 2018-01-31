Калифорния запланировала к 2030 году вывести на дороги штата 5 млн электромобилей, построить 250 тысяч электрозарядок и 200 станций заправки водородом

Калифорния продолжит свое движение в сторону “зеленых” инициатив более быстрыми темпами, объявил губернатор штата Джерри Браун. В частности, власти штата обновили ранее заявленную цель достичь появления на дорогах Калифорнии 1,5 млн электромобилей к 2025 году, новой планкой, согласно которой к 2030 году в штате должно быть не менее 5 млн автомобилей с нулевыми выбросами. Также власти рассматривают возможность ввести норму, по которой к 2040 году в штате полностью откажутся от продаж ДВС-автомобилей.

Администрация Калифорнии предложила новую инициативу, рассчитанную на 8 лет, которая позволит продолжит предоставлять владельцам новых электромобилей скидки от штата в виде налоговых льгот, а также инвестировать в развитие зарядной инфраструктуры. Отметим, что на данный момент штат предоставляет скидку в $2,500 при покупке нового электромобиля, а размер инвестиций составляет $2,5 млрд, чего должно хватить на установку в Калифорнии 250 тысяч электрических зарядных станций и 200 станций заправки водородом уже к 2025 году.

Отметим, что на данный момент Калифорния продолжает удерживать лидерские позиции среди всех США по таким показателям, как количество электромобилей и зарядных станций. По оценкам властей, в этом штате уже приобрели 350 тысяч автомобилей “с нулевыми выбросами” (как правило, в это число водят и подключаемые гибриды), а в общей структуре продаж новых автомобилей электромобили занимают порядка 5%.

Если учесть, что ежегодно в Калифорнии с населением 40 млн человек продается порядка 2 млн новых автомобилей, то 5% дают нам 100 тысяч электромобилей. Соответственно, продажи электромобилей должны расти заметно активнее (например, как в Норвегии, где в декабре 2017 года 52% покупателей автомобилей выбрали электрические модели), если штат действительно хочет набрать 5 млн зеленых автомобилей к 2030 году, что, к слову, составит порядка 30% от общего автопарка.

Источник: Electrek