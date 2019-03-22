Камера Sony Xperia XZ3 разочаровала экспертов DxOMark, она набрала всего 79 баллов

Эксперты DxOMark оценили камеру смартфона Sony Xperia XZ3 и остались не очень довольны результатами тестов. И это очень странный результат, учитывая, что Sony является производителем высококачественных сенсоров для флагманских смартфонов.

Камера Sony Xperia XZ3 удостоилась общей оценки всего лишь в 79 баллов, в то время как большинство современных устройств набирают более 100 баллов. Результат прошлогоднего флагмана Sony Xperia XZ3 оказался даже хуже некоторых устройств среднего класса (Asus Zenfone 5) или достаточно старых моделей (iPhone 7).

Оценивая съёмку фотографий, специалисты DxOMark присвоили камере смартфона Sony Xperia XZ3 лишь 76 баллов. Похвалы удостоились хорошая передача текстуры, хорошая цветопередача и отличное определение экспозиции. Вместе с тем, камера ужасно справляется со съёмкой в условиях слабой освещённости. Кроме того, в камере очень медленно работает автофокус, фокусировка занимает около половины секунды. Также при съёмке отмечается чрезмерная насыщенность снимков. Дополнительно сообщается о плохой детализации и проблемах при определении баланса белого. Даже при съёмке в условиях достаточной освещённости наблюдаются проблемы из-за ограниченного динамического диапазона. Наконец, на фотографиях заметны артефакты, а камера не поддерживает эффект боке.

При съёмке видео камера смартфона Sony Xperia XZ3 демонстрирует немного лучший результат – 85 баллов. Общее качество изображения при записи видео немного лучше, а система электронной стабилизации изображения неплохо справляется со своей работой. Вместе с тем, работа автофокуса и узкий динамический диапазон при съёмке в условиях слабой освещённости разочаровывают.

Напомним, смартфон Sony Xperia XZ3 оснащён одинарной основной камерой на базе 1/2,3-дюймового 19-мегапиксельного сенсора Exmor RS с размером пикселя 1,22 мкм. Камера дополнена объективом G Lens с диафрагмой f/2,0, предиктивным гибридным автофокусом и системой стабилизации SteadyShot. Камера способна записывать видео в разрешении 4K с поддержкой HDR и частотой 30 кадров в секунду, а также может записывать замедленные видео со скоростью 960 кадров в секунду при разрешении Full HD. Прочие характеристики смартфона типичны для флагманов прошлого года: процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенного хранилища, 6-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением QHD+.

Источник: gizmochina