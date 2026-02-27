Камеры Samsung Galaxy S26 получили новую умную функцию, которая осталась почти незамеченной

Samsung незаметно добавила в новую линейку Galaxy S26 функцию перевода в реальном времени в приложении камеры.
Хотя производитель до этого уже внедрял функцию Overlay Translation в предыдущие модели своих смартфонов, Galaxy S26 станут первыми, способными осуществлять перевод в режиме реального времени непосредственно в видоискателе. Теперь вместо отображения переведенного текста во всплывающих окнах, иностранный текст будет заменяться на родной пользователю язык в режиме реального времени, сохраняясь в неизменном положении при перемещении камеры. Уличные знаки, меню, надписи и инструкции будут отображаться на знакомом языке и естественно перемещаться вместе с окружающей средой.
Функция работает на базе Overlay Translation, которая также поддерживается предыдущими поколениями смартфонов Samsung. Overlay Translation не просто осуществляет перевод, а восстанавливает сопутствующее изображение. Текст распознается с помощью технологии OCR и переводится с помощью нейронного механизма машинного перевода Samsung. Исходный текст удаляется, восстанавливается фон изображения с помощью искусственного заполнения (AI in-painting), а затем на изображение размещается перевод в соответствующем стиле и месте.
На смартфонах предыдущих поколений функция доступна в приложении «Галерея» и Samsung Internet, где устройства имеют достаточно времени для полного восстановления изображения. В линейке Galaxy S26 функция выполняется в режиме реального времени через камеру. Однако она также имеет определенные ограничения в производительности. Расширенная функция восстановления фона (in-painting) требует большой вычислительной мощности в режиме реального времени в видоискателе камеры и работает только со статическими изображениями.
В Galaxy S26 Samsung уделил много внимания быстрому распознаванию текста и переводу. Переведенный текст динамически накладывается по мере перемещения камеры. Для использования этой функции пользователям необходимо навести камеру на текст или изображение, нажать кнопку «Т«. Вскоре переведенный текст начинает двигаться с ракурсом камеры.
Переведенный текст остается привязанным к изображению и позволяет пользователям видеть изображения, адаптированные под их родной язык. В Samsung отмечают, что пока функция доступна только в смартфонах линейки Galaxy S26, однако ее будут получать и будущие модели с более высокими вычислительными мощностями
Ранее мы писали о 4 обновления камеры Galaxy S26 Ultra, которые Samsung не показала во время демонстрации. Мы также разбирались с тем, лучше ли работает функция Privacy Display на Galaxy S26 Ultra, чем соответствующая защитная пленка.
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
Источник: Android Authority
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: