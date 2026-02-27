Galaxy S26 Ultra: четыре обновления камеры, которые Samsung не показала на презентации

Самсунг на днях представила новый флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra с улучшенными камерами. Во время презентации стало известно о расширении диафрагмы 200 Мп основной и 50 Мп телефото камер. Большее отверстие пропускает больше света на сенсор, поэтому фото и видео получаются более светлыми, чистыми и резкими. Но это лишь верхушка айсберга: компания также добавила четыре менее заметные обновления камеры, которые прямо влияют на качество съемки.





Galaxy S26 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite Gen 5 for Galaxy. Хотя смартфон использует те же сенсоры, что и Galaxy S25 Ultra, новый чип позволил существенно усилить вычислительную обработку изображений.

Более полноценные 200 Мп

Samsung годами позволяла снимать в полном разрешении 200 Мп, однако такие кадры уступали 12 Мп фото из-за ограничений многокадрового HDR и шумоподавления. В Galaxy S26 Ultra компания внедрила многокадровый HDR для 200 Мп. По словам Samsung, новые 200-мегапиксельные снимки «более четкие, детальные и имеют более широкий динамический диапазон» по сравнению с 200 Мп фото на Galaxy S25 Ultra и предыдущих моделях серии.

Virtual Aperture в портретах

Физической сменной диафрагмы в смартфоне нет, но появилась функция Virtual Aperture. Она позволяет цифровым способом изменять значение диафрагмы и имитировать глубину резкости и другие оптические эффекты. Ранее эта возможность была доступна лишь в Expert RAW, а теперь интегрирована непосредственно в стандартное приложение «Камера» в режиме «Портрет». Пользователь может регулировать степень боке при съемке людей или животных.





Новый режим 24 Мп

Традиционно Ultra-модели предлагали режим съемки 12, 50 и 200 Мп. 50 и 200 Мп дают больше деталей, но именно снимки в 12 Мп обеспечивали лучшие цвета и динамический диапазон. В Galaxy S26 Ultra появился режим 24 Мп. Он сочетает 12 Мп кадр с много кадровой обработкой и 50 Мп фото высокого разрешения через систему AI Fusion. В результате пользователь получает больше деталей, чем в фото 12 Мп, с близкой точностью цвета и динамикой.

Стоит заметить, что режим 24 Мп нужно активировать через приложение Camera Assistant, которое не установлено по умолчанию. Его необходимо загрузить из Galaxy Store. Ранее съемка в 24 Мп существовала в Expert RAW для опытных пользователей, которые предпочитали съемку с ручными настройками. Теперь этот формат оптимизировали для повседневной съемки «навел и снял».

Auto для Motion Photo

Motion Photo записывает короткий видеофрагмент за несколько секунд до и после нажатия кнопки спуска. В Galaxy S26 Ultra добавили режим Auto. В таком случае смартфон сохраняет Motion Photo только тогда, когда в кадре достаточно движения. Если сцена статичная, например пейзаж без движущихся объектов, система не создает лишний файл.

