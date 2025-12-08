Элла Пернелл из сериала "Фоллаут" ответила, возможен ли роман между Люси и Гулем

Актриса, сыгравшая Люси в сериале «Фоллаут», рассказала, будет ли романтическая линия между ней и Гулем. Фанаты строили целые теории после того, как герои отправились вместе в Нью-Вегас после финала первого сезона.

Элла Пернелл в интервью Geek Culture поделилась, что довольно часто слышит такой вопрос. И удивилась, что такой вопрос вообще не слышат Уолтон Хоггинс (Гуль) и Аарон Мотен (Максимус).

«Вот что я бы сказала. Вам нужна терапия. Вы не можете его исправить. Вы не можете его спасти. Отпустите его. Отпустите, дорогие», — говорит Пернелл.

Актриса не отрицает, что Люси и Гуль сблизятся, но все равно не в романтическом смысле. Не стоит ждать, что между ними появится «что-то такое» в сериале «Фоллаут».

«То, что есть между Гулем и Люси, действительно очень хорошее. Они оба ищут тех, кого любят. На этом и остановимся», — добавляет она.

Так что фан-теории о «любви в ядерной пустоши» актриса однозначно закрыла. Как известно, второй сезон стартует с финала первого: после того, как Люси узнала правду об отце и отправилась вместе с Гулем. В трейлерах зрителям показывали атаку радраканов, новые кадры с когтем Смерти и локации в Нью-Вегасе. А сами события сериала разворачиваются через несколько лет после Fallout: New Vegas, поделился Аарон Мотен.

«Мы с Женевой [Робертсон-Дворет, шоураннеркой] часто говорим о том, как история в пустоте пишется теми, кто ее пишет. И разные точки зрения дают разное видение того, кто победил, а кто проиграл. Это действительно очень хорошая идея», — говорит актер, сыгравший Максимуса.

Вместе с тем актерский состав показал новый фрагмент второго сезона «Фоллаута» на мероприятии CCXP в Сан-Паулу, Бразилия. На сцене были Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Хоггинс и Джастин Теру, который в новых эпизодах сыграет Мистера Хауса. В ролике засветились поселение Новак и гигантская статуя динозавра. Вместе с тем, по словам Хоггинса, второй сезон будет больше исследовать прошлое Гуля, то есть Купера Говарда.

А теперь расскажем немного о третьем сезоне. В разговоре с IGN создатель сериала Джонатан Нолан сказал, что команда надеется начать съемки следующим летом. То есть это не окончательная дата, но команда на нее ориентируется. Третий сезон уже имеет «зеленый свет», поэтому если график сохранят, на экранах он может появиться примерно в 2027-м. А еще раньше шоуранеры намекали, что «Фоллаут» имеет шанс получить целых пять сезонов.

«Фоллаут» стартовал в 2024 году, стал хитом и успел собрать номинации на «Эмми» (хотя без победы). А уже скоро нас ждет новый сезон с Нью-Вегасом, который выйдет 17 декабря и каждую неделю нам будут показывать по эпизоду. Вместе вернутся Люси (Элла Пернелл), Гуль (Уолтон Гоггинс), Максимус (Аарон Мотен), Мистер Хаус (Джастин Теру) и пес-спутник Догмит. К ним присоединится персонаж, которого называют «безумным гением» (Маколей Калкин), роль которого пыталась разгадать по форме ушей.

Источник: Insider Gaming / Games Radar