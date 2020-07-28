Kantar: Как менялась популярность соцсетей и мессенджеров у украинцев за последние 5 лет [инфографика]





Компания Kantar опубликовала исследование популярности среди украинцев мобильных приложений за последние пять лет. По данным компании, ежедневно 76% украинцев пользуются мессенджерами, а 79% — проверяют обновления в соцсетях. При этом 67% украинских пользователей интернета считают своим основным устройством для выхода в глобальную сеть именно смартфон.

В июне 2020 года самым популярным приложением среди соцсетей остается YouTube с охватом 96,1% мобильных интернет-пользователей. В течение последних пяти лет Facebook и Instagram существенно увеличили свои аудитории в Украине. Facebook совершил рывок с 29,9% в 2016 году до 88,5% в 2020 году. Instagram за пять лет вырос с 34,7% до 74,3%. Основным катализатором для подобного роста Facebook и Instagram стал запрет российских веб-порталов и соцсетей.

Сейчас в Украине происходит динамичный рост еще одной соцсети — TikTok, которой удалось с начала 2020 года нарастить аудиторию с 460 тыс. до 1,23 млн мобильных пользователей. Среди мессенджеров Viber не терял свои позиции и оставался безапелляционным лидером на протяжении 5 лет. По состоянию на июнь 2020 года охвата Viber составляет 97,6% пользователей.

Telegram начал набирать популярность в Украине в в 2017 году. Тогда он обогнал WhatsApp и сейчас делит аудиторию вместе с FB Messenger. Охват Telegram в июне 2020 года достиг 5,6 млн пользователей.

Источник: Kantar