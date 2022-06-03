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Kantar обнародовал рейтинг самых популярных мобильных приложений за апрель 2022 года

Kantar обнародовал рейтинг самых популярных мобильных приложений за апрель 2022 года

Kantar обнародовал рейтинг самых популярных мобильных приложений за апрель 2022 года. Telegram настигает Facebook по размеру аудитории, а приложение «Дия» уже является непременной частью смартфонов украинцев.

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Таким образом Telegram за последние месяцы существенно увеличил свою аудиторию (94% в апреле против 89% в январе 2022 года) и почти догнал Facebook по охвату. Об этом свидетельствуют данные проекта Kantar CMeter. Несмотря на стремительный рост Telegram, постоянный лидер Viber продолжает оставаться топ-1 среди мессенджеров.

В апреле украинцы стали чаще слушать музыку. Приложение YouTube Music впервые попало в рейтинг сразу на 18-ю позицию. TikTok продолжает приобретать популярность в Украине. В апреле приложение для создания и просмотра коротких видео поднялось на 16-ю позицию, захватив расположение половины мобильных интернет-пользователей.

«Дию» сегодня также можно считать непременной частью смартфонов украинцев. Охват приложения увеличился на 10% за три месяца и достиг отметки 84%.

С подобными темпами растет популярность приложения Google Pay для бесконтактных оплат, которым в апреле пользовалось 61% украинцев. Наравне с этим увеличение использования интернет-банкинга (Приват24, monobank и др.)

С незначительной разницей в охвате в рейтинг попали сразу два оператора мобильной связи Киевстар (18-е место) и Vodafone (20-е место).

Chrome, Gmail, Viber постоянно являются тройкой фаворитов посреди мобильных приложений в апреле.

Также украинцы продолжают решать повседневные задачи со смартфона, пользуясь услугами Новой почты, OLX, Uklon Taxi, Сильпо и Helsi.me. Однако в настоящее время частота использования подобных приложений снизилась. Соответственно, из-за событий в Украине интерес пользователей к интернет-магазинам тоже снизился.

Kantar обнародовал рейтинг самых популярных мобильных приложений за апрель 2022 года


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