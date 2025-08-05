"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов

Netflix потратил более полумиллиарда долларов на первые три сезона «Ведьмака» и мини-сериал «Происхождение».
Последний раз информацию о бюджете «Ведьмака» публиковали в 2022 году, а сейчас, с учетом расходов третьего сезона и неизданного спинофа о «Крысах», издание Redanian Intelligence приводит обновленные цифры в $500 млн.
Второй и третий сезоны сериала почти вдвое превышают по стоимости первый и стоили примерно $21-22 млн за эпизод.
- Первый сезон: $92,1 млн, $11,5 млн за эпизод;
- Второй сезон: $176,3 млн, $22 млн за эпизод;
- «Ведьмак: Происхождение»: $50,3 млн, $12,5 млн за эпизод;
- Третий сезон: $175 млн, $21,8 млн за эпизод;
- «Крысы»: $20 млн и выше.
«Крысы» — это проблемный спиноф «Ведьмака» о молодежной «ганзе», которая занимается грабежами и убийствами на территориях, захваченных Нильфгардской империей. В конце третьего сезона к банде присоединилась Цири, под именем Фалька. По слухам, несмотря на расходы в $20 млн или выше, сериал был отменен, однако отснятые сцены войдут в четвертый сезон «Ведьмака».
Общий бюджет франшизы не учитывает аниме «Кошмар волка» и «Сирены глубин», поскольку их стоимость точно не известна. Впрочем, если предположить подобные самым дорогим сезонам бюджеты для третьего и четвертого, общая стоимость экранизации может достичь $900 млн.
Напомним, что самым дорогим в истории сериалом сейчас является «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon, где только первый сезон оценивается в $500 млн. Третий сезон официально в разработке.
Что касается «Ведьмака», то четвертый сезон находится на стадии постпродакшена, хотя и нет официальной даты выхода (рассчитываем на конец 2025 года), тогда как съемки пятого продолжаются. В обоих роль Геральта взял на себя Лиам Хемсворт после ухода из проекта Генри Кавилла.
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