KFConsole — консоль следующего поколения от KFC с процессором Intel, трассировкой лучей и… контейнером для разогрева еды

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Компания KFC, которая больше известна как сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы, похоже, решила выйти на рынок компьютерной техники. Она подготовила к выпуску игровую систему под названием KFConsole, которая позволяет запускать игры в разрешении 4K и поддерживает трассировку лучей.

KFConsole включает вычислительный модуль Intel NUC 9 Extreme, дополненный дискретной видеокартой ASUS. Используемый графический процессор не уточняется, однако известно, что он позволяет запускать игры в разрешении 4K, поддерживает трассировку лучей, виртуальную реальность и вывод изображения на дисплеи с частотой 240 Гц. Предполагается, что это решение на базе архитектуры NVIDIA Turing, так как устройство содержит видеовыход DVI, который больше недоступен в видеокартах с GPU Ampere.

Система также содержит твердотельный накопитель NVMe производства Seagate SSD ёмкостью 1 ТБ. Как заверяет KFC, KFConsole «работает лучше, чем любая другая консоль». Особенностью новинки является наличие камеры для курицы – Chicken Chamber. Вероятно, здесь можно будет подогревать еду во время жарких игровых баталий.

KFC пока не уточняет, выйдет ли KFConsole в качестве коммерческого продукта и какова может быть цена такого устройства.

Источник: videocardz