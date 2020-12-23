KFConsole — консоль следующего поколения от KFC с процессором Intel, трассировкой лучей и… контейнером для разогрева еды
Компания KFC, которая больше известна как сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы, похоже, решила выйти на рынок компьютерной техники. Она подготовила к выпуску игровую систему под названием KFConsole, которая позволяет запускать игры в разрешении 4K и поддерживает трассировку лучей.
KFConsole включает вычислительный модуль Intel NUC 9 Extreme, дополненный дискретной видеокартой ASUS. Используемый графический процессор не уточняется, однако известно, что он позволяет запускать игры в разрешении 4K, поддерживает трассировку лучей, виртуальную реальность и вывод изображения на дисплеи с частотой 240 Гц. Предполагается, что это решение на базе архитектуры NVIDIA Turing, так как устройство содержит видеовыход DVI, который больше недоступен в видеокартах с GPU Ampere.
Система также содержит твердотельный накопитель NVMe производства Seagate SSD ёмкостью 1 ТБ. Как заверяет KFC, KFConsole «работает лучше, чем любая другая консоль». Особенностью новинки является наличие камеры для курицы – Chicken Chamber. Вероятно, здесь можно будет подогревать еду во время жарких игровых баталий.
KFC пока не уточняет, выйдет ли KFConsole в качестве коммерческого продукта и какова может быть цена такого устройства.
Источник: videocardz