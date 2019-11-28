КГГА: Благодаря столичной системе видеонаблюдения за последние три года в Киеве втрое снизился уровень грабежей и на 56% — количество преступлений в общественных местах

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В КГГА заявили, что благодаря столичной системе видеонаблюдения «Безопасный город» за последние три года удалось более чем втрое снизить уровень грабежей на улицах Киева, а также на 56% снизить уровень преступлений в общественных местах.

В данный момент комплексная система видеонаблюдения Киева насчитывает около 7000 камер на улицах, возле объектов социальной сферы, памятников культуры, на дорогах, въездах и выездах из города. В ближайшее время завершится оснащение системы видеонаблюдения на северной стороне Железнодорожного вокзала, а также установка камер на Дарницком вокзале.

Данные с камер поступают и обрабатываются в городском Центре обработки данных. По словам представителей КГГА, данная информация надежно защищена от хакерских атак, а доступ к ней имеют только спецслужбы и Нацполиция. К примеру, найти автомобиль с заданным госномером в Центре обработки данных могут за секунды — независимо от времени суток и погодных условий. Операторы также получают трекинг перемещения разыскиваемого транспортного средства на карте.

«Статистика подтверждает общие положительные тенденции для городской безопасности после внедрения системы. По данным Национальной полиции, в 2016 году ежедневно происходило в среднем 16-17 грабежей, а в 2019 — уже 5. Кроме того, с начала 2018 года уровень преступлений в общественных местах снизился на 56%. Главная функция камер видеонаблюдения — предоставить столичным правоохранительным органам информацию для раскрытия преступлений», — отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Напомним, что согласно исследованию ресурса Comparitech, Киев занял 49 место в мировом рейтинге городов с наибольшим покрытием камерами видеонаблюдения. Сейчас в Киеве индекс камер на 1000 жителей составляет 2,10. Украинская столица опередила столицу Италии Рим с индексом 1,96 камер и незначительно уступила валлийском городу Кардифф (Великобритания) с индексом 2,16.

В КГГА особо подчеркнули, что камеры видеонаблюдения являются важной частью смарт-инфраструктуры Киева, при этом данный инструмент сбора данных для обезвреживания потенциальных угроз в городе не посягает на частную жизнь граждан.

Напомним, что недавно в МВД рассказали, какие нарушения ПДД будет распознавать система автоматической видеофиксации — сначала только скорость, потом светофоры, полосы, парковка и т.д.

Источник: КГГА