КГГА: Киев вошел в Топ-50 городов мира с наибольшим покрытием камерами видеонаблюдения

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Киевская городская государственная администрация сообщила, что столица Украины заняла сорок девятое место в мировом рейтинге городов с наибольшим покрытием камерами видеонаблюдения.

В частности, согласно исследованиям ресурса Comparitech, в Киеве индекс камер на 1000 жителей составил 2,10. Интересно, что в данном рейтинге украинская столица опередила столицу Италии Рим с индексом 1,96 камер. На одну позицию выше Киева с индексом 2,16 разместился город Кардифф (Уэльс, Великобритания).

Интересно, что первую пятерку рейтинга полностью оккупировали китайские города, а из первых десяти участников рейтинга населенных пунктов из Китая восемь, два оставшихся места занимают Лондон (№6) и Атланта (№10).

Исследователи собирали информацию о количестве видеокамер в наиболее густонаселенных городах из открытых источников. Главным образом авторы сосредоточены на видеонаблюдении, которое используется государственными структурами, такими, как правоохранительные органы. Так как найти точную информацию о количестве частных камер достаточно сложно, этот показатель не учитывался.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, система видеонаблюдения Киева уже решает ряд сложных задач. В частности, видеокамеры с возможностью распознавания лиц и номерных знаков помогают раскрывать преступления и находить людей. А камеры, определяющие скорость и направление движения транспорта, позволяют принимать управленческие решения по улучшению трафика.

«Система видеонаблюдения помогает делать украинскую столицу безопасной и удобной, поэтому мы постоянно расширяем ее сеть. Камеры устанавливаются повсюду — от садов, школ и больниц до туристических объектов и спальных районов. В ближайшее время городское видеонаблюдение появится и на территории аэропорта «Киев» и в киевском метрополитене», — отметил Юрий Назаров.

На данный момент система видеонаблюдения Киева «Безопасная столица» насчитывает более 7000 камер и их число постоянно растет. Кстати, если бы составители рейтинга взяли за основу данный показатель, то Киев занял бы 44 место.

Источник: КГГА