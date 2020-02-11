КГГА: Чтобы запустить метро на Троещину, надо для начала соединить станции «Вокзальная», «Лукьяновская» и «Тараса Шевченко»

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Первый заместитель Киевского городского главы Николай Поворозник заявил в интервью изданию «ЭП», что метро на Троещину необходимо строить не в направлении Троещины.

Чиновник напомнил, что сначала рассматривался вариант строительства первой очереди новой ветки метрополитена от станции метро «Тараса Шевченко» по открытой части к Русановским садам. Однако на данный момент станция «Тараса Шевченко» загружена на 97% и добавить туда пассажиропоток со всей Воскресенки и Троещины по словам Поворозника невозможно.

«Строительство «метро на Троещину» нужно начинать со станции метро «Вокзальная». Сначала надо соединить «Вокзальную», «Лукьяновскую» и «Тараса Шевченко». После этого уже не будет разницы, в какую сторону тянуть метро — в сторон Жулян или в сторону Троещины» — отметил представитель КГГА.

При это в КГГА также не отказываются от проекта трамтрейна и собираются договариваться с новым руководством «Укрзалізниці» в части использования путей железной дороги на территории Киева.

«Можно решить вопрос маятниковой миграции, замкнув на железную дорогу ветки трамвая, которые ездят по Киеву, сделать много интересных маршрутов, которые будут перевозить около 60% пассажиропотока Киева» — рассказал Николай Поворозник.

Он также напомнил, что практически ко всем городам-спутникам столицы подведена железная дорога: в Борисполь, Бровары, Ирпень, Вышгород. Так что железная дорога (и совместные с ней проекты, вроде трамтрейна) могла бы решить проблему пробок на въезде в город.

«Во всем мире в пределах мегаполисов железная дорога используется в первую очередь для пассажиров, а у нас даже пригородные электрички со скандалами работают. При графике движения каждые 15-30 мин трамвай из Ворзеля, Немешаево через Киев в Бровары будет очень востребованным» — отметил заместитель мэра.

По его словам, проект трамтрейна можно осуществить с помощью зарубежных инвесторов, в частности, ЕБРР и Всемирный банк готовы поддержать этот проект при условии согласия со стороны всех участников.

Ранее в КГГА рассказывали, что в ближайшие годы метро на Троещину не построят, так как даже при наличии средств и гарантий на проект уйдет не менее 5-10 лет. Однако если для запуска ветки на Троещину сначала надо будет построить связку между станциями «Вокзальная», «Лукьяновская» и «Тараса Шевченко», то озвученные сроки наверняка вырастут еще больше.

Источник: ЭП