КГГА: Метро на Троещину в ближайшие годы не построят, при наличии средств и гарантий на это уйдет порядка 5-10 лет

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Представители Киевской городской государственной администрации (КГГА) в очередной раз озвучили свои прогнозы по срокам строительства метро на Троещину. По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, ждать этого в «ближайшие годы» не стоит, а в лучшем случае «это перспектива 5-7-10 лет».

Основная причина заключается в том, что инвесторам нужны госгарантии, но правительство отказывается их предоставлять.

«У нас есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, которая строила бы метро на Троещину. По предварительным оценкам речь идет о $2 млрд. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии, но правительство отказывается нам их предоставлять», — сказал Поворозник.

При этом он отметил, что линия метро, ​​которая протянулась бы от Жулян на Троещину, могла бы решить проблемы с доступностью и для Троещины, и для Соломенки. По словам Поворозника, при наличии средств — «это перспектива 5-7-10 лет».

«Пока у нас есть только предварительное ТЭО (технико-экономическое обоснование, документ, которое позволяет оценить затраты на строительство, часть предпроектной документации), однако нет ТЭО и самого проекта строительства метро в этот микрорайон», — подчеркнул Поворозник.

Одним из выходов он считает строительство так называемого «легкого метро». Для его запуска есть практически все: кольцевая электричка, скоростной трамвай, трамвай на Троещине — надо только соединить все эти линии вместе и «все будут довольны».

Чиновник также рассказал, что год назад Министерству инфраструктуры предлагали проект трам-трейна для Киева, который бы ходил по железнодорожным путям.

«Этот проект не требует никаких государственных гарантий, а ЕБРР уже был готов выделить на это средства. Речь идет о сумме порядка 500 млн евро. Но тогда в Укрзалізниці не согласились из-за необходимости менять расписание движения грузовых поездов. Это для них не выгодно», — уточнил Поворозник.

Напомним, что в ноябре 2017 года киевский мэр Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по строительству четвертой линии метро в Киеве. В ноябре 2018 года Киев получил от China Railway International Group официальное письмо-подтверждение о завершении предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро. Позже Киевский метрополитен объявил тендер на технико-экономическое обоснование строительства Подольсько-Выгуровской линии в направлении жилищного массива Троещина. Планировалось, что ТЭО КП обойдется в 148,5 млн грн, однако впоследствии его отменили. По подсчетам Мининфраструктуры, строительство четвертой линии метро в Киеве обойдется в $3 млрд.

Источник: Liga.net