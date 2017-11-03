КГГА откроет доступ к электронному реестру жителей Киева полиции, судам, нотариусам, райадминистрациям, органам соцзащиты и т.д.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что столичные власти решили предоставить доступ к Реестру территориальной общины города Киева целому ряду государственных органов, нотариусам, судам и полиции, что позволит ускорить получение информации и соответствующих справок о зарегистрированных лицах.

В частности, уже более 580 киевских нотариусов получили доступ к данному реестру. Такая необходимость возникла из-за поступления в районные администрации большого количества запросов от нотариусов на информацию о регистрации лиц для заключения сделок купли-продажи жилья и оформления наследства.

«Ожидание ответов на запросы нотариусов по регистрации лиц затягивает сроки осуществления каких-либо действий по купле-продаже жилья и создает социальное напряжение среди населения. И теперь нотариусы могут печатать справку о зарегистрированных лицах в день заключения сделки, прежде всего исключит возможность коррупционных действий” – рассказал Николай Поворозник.

Кроме того, в Реестре предусмотрена возможность контроля для защиты законных прав и интересов детей в случае пребывания на учете в Службе по делам детей райадминистраций Киева. Также согласовано подключение к Реестру органов Национальной полиции и районных судов города Киева, что даст возможность правоохранительным органам оперативно получать информацию о месте проживания при расследованиях уголовных дел.

Также учитывая ситуацию с количеством запросов о подтверждении регистрации, принято решение о подключении к Реестру структурных подразделений и РГА, а именно: отделов по вопросам учета жилой площади, отделов приватизации, службы по делам детей, органов социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда.

«Отныне киевляне не будут тратить свое личное время на получение справок для начисления субсидий, получения материальной помощи и др. Сотрудники, которые подключены к Реестру, могут просматривать информацию о регистрации лица и сразу распечатывать справки различного формата», – отметил Николай Поворозник.

Также он отметил, что полностью сформировать Реестр территориальной общины города Киева предполагается к концу 2017 года, он должен быть интегрирован с “Единым государственным демографическим реестром” и системой “Единый WEB-портал административных услуг города Киева”. Предполагается, что реестр обеспечит потребности общества в автоматизации процессов, обмена сведениями с другими реестрами и получения информации о регистрации места жительства.

Источник: КГГА