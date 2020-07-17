КГГА: Сроки запуска электронного билета в Киеве пока не определены, но уже с октября за проезд можно будет платить банковской картой





В КГГА заявили, что планируют запустить возможность оплаты банковской картой за проезд в общественном транспорте уже в октябре текущего года. Необходимое для данного способа оплаты оборудование уже установлено в подвижном составе столицы, для запуска системы остается только сертифицировать валидаторы.

Сертификацией валидаторов занимается государственный «Ощадбанк», при этом в КГГА ожидают, что банк успеет завершить процесс до октября 2020 года. Отметим, что в данный момент нет точной даты полноценного запуска системы единого электронного билета для метро и наземного общественного транспорта Kyiv Smart Card. В данный момент система работает в тестовом режиме, еще недавно ее собирались запустить 1 июля 2020 года. Однако из-за проблем с учетом льготных пассажиров запуск отложили на неопределенное время.

В КГГА заявили, что готовы подождать до 1 января 2021 года, чтобы правительство внесло необходимые законодательные изменения для урегулирования вопроса с бесплатным проездом в столичном транспорте льготников из других городов. При этом запуск может состояться и раньше, если законодатели успеют произвести необходимые действия.

Одна из ключевых целей Kyiv Smart Card — учет пассажиров, в том числе и льготных категорий для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам. С момента запуска системы единого электронного билета в тестовом режиме выплачивают перевозчикам из городского бюджета соответствующие компенсации за каждого льготника, который имеет Карточку киевлянина. В то же время, в Украине право на бесплатный проезд льготным категориям регламентируется восемью законами, касающихся ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и других категорий льготников. Как отмечают в КГГА, около 240 тыс. киевлян имеют право на льготный проезд в соответствии с законодательством Украины. Постановлениями Кабмина 1993 и 1994 годов также предоставлено право бесплатного проезда и для пенсионеров — 480 тыс. жителей Киева, отмечают в администрации.

Источник: ЦТС