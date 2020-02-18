Официально: Киев внедряет систему единого электронного билета для метро и наземного общественного транспорта с 1 апреля 2020 года





В КГГА официально подтвердили, что с 1 апреля 2020 года в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет. Им можно будет оплатить поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

«Билет не привязан к определенному виду транспорта — это удобно, в первую очередь, для пассажиров. К тому же это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки. С этой целью разработана новая гамма проездных билетов. Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8 грн, а 6 гривен 25 копеек. При этом, 8 поездок остаются «резервными», — сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

Таким образом, новая гамма проездных билетов предусматривает фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца, в зависимости от потребностей пассажира. Тариф при этом остается на уровне 8 гривен за одну поездку. В частности, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно.

Также можно будет приобрести «безлимитные» проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен. Этот вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня.

Также впервые в Киеве вводится в оборот «туристический» проездной билет — со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет 100, 150 и 200 гривен соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Отметим, что приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, действительны до 31 марта 2021 года. При этом Киевский метрополитен окончательно распрощается с жетонами 1 апреля.

«Диджитализация оплаты проезда позволяет городу знать точное количество пассажиров. Например, благодаря электронному билету мы знаем, что общественным транспортом ежедневно пользуются около 400 000 льготных пассажиров и 300 000 владельцев Kyiv Smart Card. Эта информация используется для корректировки маршрутов общественного транспорта. Кроме того, ведется точный учет льготных поездок, что позволяет экономить бюджетные средства на возмещение бесплатного проезда», — сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Напомним, что 11 февраля 2020 года на Едином веб-портале территориальной общины города Киева завершилось общественное обсуждение проекта распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения». Проект распоряжения был также поддержан на заседании Президиума Киевского городского совета профсоюзов.

Источник: КГГА