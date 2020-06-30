В КГГА готовы отложить запуск электронного билета до 1 января 2021 года





В соответствующем сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) объявила о готовности подождать до 1 января 2021 года, чтобы правительство внесло необходимые законодательные изменения в отношении льготных пассажиров. По всей вероятности, запланированный на 1 июля запуск многострадального е-билета Kyiv Smart Card отложат.

Как отмечают в КГГА, одна из ключевых целей Kyiv Smart Card — учет пассажиров, в том числе и льготных категорий для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам. В КГГА особо подчеркивают, что с момента запуска системы единого электронного билета в тестовом режиме выплачивают перевозчикам из городского бюджета соответствующие компенсации за каждого льготника, который имеет карточку киевлянина. В то же время, в Украине право на бесплатный проезд льготным категориям регламентируется восемью законами, касающихся ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и других категорий льготников. Как отмечают в КГГА, около 240 тыс. киевлян имеют право на льготный проезд в соответствии с законодательством Украины. Постановлениями Кабмина 1993 и 1994 годов также предоставлено право бесплатного проезда и для пенсионеров — 480 тыс. жителей Киева, отмечают в администрации.

И хотя, согласно Конституции, государство должно компенсировать стоимость проезда для льготных категорий граждан, с 2015 эти расходы возложены на местные бюджеты. Киев готов и дальше обеспечивать льготный проезд киевлянам, которые имеют на это гарантированное государством право. Одновременно власти столицы призывают правительство сделать то же самое для льготных категорий граждан других регионов.

«Мы считаем социально несправедливым по отношению к льготникам с других регионов Украины то, что им придется платить собственные деньги за проезд после введения единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И в нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен». Марина Хонда, заместитель председателя КГГА.

Источник: КГГА