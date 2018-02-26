KGI Securities: В этом году Apple выпустит накладные наушники под собственным брендом с полностью новым дизайном и высококачественным звучанием

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что в этом году должно выйти второе поколение популярных беспроводных наушников Apple AirPods, которое, впрочем, не принесет никаких существенных изменений, кроме более мощного микропроцессора (защиту от воды Apple планирует добавить только в 2019 году). Но, похоже, это не единственные наушники, которые Apple планирует выпустить в этом году. В очередной заметке для инвесторов небезызвестный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо заявил, что кроме AirPods 2 компания Apple выпустит еще накладные закрытые наушники, которые будут отличаться высочайшим качеством звучания. Причем модель выйдет под брендом Apple, а не Beats.

По словам аналитика, накладная модель наушников Apple получит «принципиально новый дизайн». Вероятно, они будут беспроводными, тем более, что Apple, как отмечает Минг-Чи Куо, хочет сделать их столь же удобными, как модель AirPods.

Понятно, что накладная модель наушников Apple будет стоить дороже, чем нынешние AirPods, оцениваемые в США в $159 (рекомендованная стоимость в Украине – 6599 грн), но конкретной цены аналитик не называет. В то же время он добавляет, что выйдут наушники (если выйдут) в конце 2018 года.

Аналитик KGI Securities также подтвердил, что грядущее обновление AirPods не принесет никаких изменений по части дизайна, хорошие продажи первой модели, которая обеспечила Apple лидерство в сегменте беспроводных наушников, и отсутствие высокой конкуренции позволяют компании особо не торопиться и сфокусироваться на доработке функциональности (добавление голосовой активации Siri и т.д.).

Источник: AppleInsider