Кибератака российских хакеров на сеть Львовского горсовета: похищены рабочие файлы. Их опубликовали на вражеских Telegram-каналах

В пятницу, 13 мая, на интернет-сеть и сервисы Львовского городского совета совершена одна из самых масштабных за последние годы хакерских атак. На восстановление работоспособности понадобилось два дня. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Московские бездари не смогли нанести серьезный вред, как бы ни старались. Из строя выведена небольшая часть сервисов и компьютеров работников городского совета», — писал он в Facebook.

Однако 15 мая пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что во время кибернападения российские хакеры похитили часть рабочих файлов и опубликовали их на вражеских Telegram-каналах.

«Стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая во Львов. россия кроме ракет использует и ІТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, невзирая на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских Telegram-каналах. Работаем вместе с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий», — сообщил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы.

Только с 24 февраля ІТ-специалисты отбили более 100 попыток хакерских атак на Львовский городской совет.