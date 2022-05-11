Война россии против Украины началась с кибератаки на спутники. За час до вторжения были уничтожены «десятки тысяч» терминалов Viasat

Нападение российский хакеров на Украину началось всего за несколько минут до полноценного вторжения армии. По данным агентства Reuters, США, Великобритания и Европейский Союз официально обвинили рф в крупномасштабном кибернападении, которое нарушило работу спутникового интернет-сервиса Viasat за час до начала войны 24 февраля. Это привело к уничтожению «десятков тысяч» спутниковых терминалов. Великобритания отметила, что атака затронула центральноевропейских интернет-пользователей и ветряные электростанции, а также украинских военных и некоторых гражданских клиентов.

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Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора говорил еще в марте, что эти действия привели к «огромным потерям» связи в самом начале войны.

По данным MIT Technology Review, нападение российских хакеров на Viasat — крупнейший известный взлом во время войны. Об этом заявил Хуан Андрес Герреро-Сааде, исследователь киберугроз из SentinelOne. Это также один из первых реальных примеров того, как кибератаки могут быть нацелены и рассчитаны по времени для усиления вооруженных сил на земле путем нарушения и даже уничтожения технологий, используемых вражескими силами.

В ходе атака 24 февраля запустили вредоносное ПО AcidRain, которое стерло данные модемов и маршрутизаторов Viasat, после чего они отключились. Таким образом были уничтожены тысячи терминалов. Предыдущее вредоносное ПО, используемое русскими, было узконаправленным, но AcidRaid является скорее универсальным оружием.

«Что особенно беспокоит в AcidRaid, так это то, что они убрали все проверки безопасности», — отметил Герреро-Сааде.

Нападение оказалось типичным для «гибридной» военной стратегии, используемой москвой, считают эксперты. Согласно исследованию Microsoft, такая координация между российскими кибероперациями и вооруженными силами наблюдалась как минимум шесть раз, что подчеркивает растущую роль кибернетики в современной войне.