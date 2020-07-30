Киберполиция Украины разоблачила организаторов нелегального онлайн-обменника криптовалют, теперь им грозит до 6 лет заключения

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Сотрудники Киберполиции Хмельницкой области разоблачили двух лиц, организовавших вебресурс для незаконных финансовых операций. Правонарушителями оказались двое граждан Украины в возрасте 35 и 45 лет.

Фигуранты создали сайт, который предоставлял возможность обменять гривну на криптовалюты и электронные валюты, в том числе такие, оборот которых запрещен в Украине. Киберполиция установила ряд банковских счетов и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

Правоохранители провели три санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов. В результате была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз, следственные действия продолжаются.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 200 («Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления») и по ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, что 1 июля Киберполиция поймала под Киевом майнеров криптовалют, которые похитили электроэнергии на 500 тыс. грн, им грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины