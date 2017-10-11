Киберполиция поймала хакера из Черновцов, который взломал сервера крупного украинского мобильного оператора, пополнил свой счет на миллион гривен и устроил себе реальный 3G-безлимит

В Черновцах Киберполиция Украины поймала хакера на взломе серверов одного из крупнейших мобильных операторов страны. Молодой человек несанкционированно вмешался в работу сервера компании и на правах администратора организовал себе «безлимит» на использование 3G-интернета. Компании был нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен, по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

Изначально в полицию обратились представители одного из крупнейших мобильных операторов страны с сообщением о вмешательстве неизвестных лиц в сети и компьютерные системы компании. Работники отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области Карпатского управления Департамента киберполиции провели проверку полученной информации. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы полицейские установили и задокументировали причастность 29-летнего жителя Черновцов к противоправным действиям в компьютерных сетях.

Полицейские совместно со службой безопасности оператора мобильной связи установили, что вмешательство в работу компьютерных сетей компании было совершено еще в начале текущего года. Правонарушитель получил доступ к серверам компании на правах администратора путем подбора паролей и совершил пополнение трех своих личных счетов в биллинговой системе на сумму около миллиона гривен. Таким образом злоумышленник пользовался услугами компании за ее же счет.

Кроме того, в июле 2017 года полицейские зафиксировали несанкционированные активации хакером более ста скретч-карт этого же оператора мобильной связи на общую сумму более 10 000 гривен. По оперативной информации, таким образом хакер нащупывал возможность сбыта скретч-карт для перевода средств на карточках в наличность.

Полицейские провели санкционированный обыск квартиры хакера, откуда изъяли 3G-модемы с измененными ESN номерами, компьютеры, жесткие диски, Wi-Fi маршрутизаторы, мобильные телефоны и более полусотни оптических дисков. Изъятая техника направлена в экспертный центр для проведения соответствующих компьютерно-технических и телекоммуникационных экспертиз. Вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении будет решен после получения результатов, следствие по данному делу продолжается.

Источник: Киберполиция Украины