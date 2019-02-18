Киберполиция прикрыла офис финансовых мошенников, которые выманивали деньги под видом инвестиций в бинарные опционы

Киберполиция прекратила деятельность офиса, работники которого выманивали деньги у людей, предлагая «заработать» на бинарных опционах. Злоумышленники под видом участия в онлайн торгах валютными парами предлагали желающим возможность получения дополнительной пассивной прибыли. Для этого необходимо было создать свой онлайн кабинет на сайте dax100.org и сделать взнос в сумме €100.

Но когда клиент пытался вывести деньги из системы, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги. Если клиент отказывался и в дальнейшем вкладывать средства в торги, администрация площадки целенаправленно проводила ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Организатором данной мошеннической схемы был 36-летний житель Черкасс. Он организовал и поддерживал работу офиса в городе Черкассы. Штат сотрудников этого офиса насчитывал 15 менеджеров.

Следователи Черкасской полиции по данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении подозрения. Работа мошеннического сайта пока что приостановлена. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Как отмечают в киберполиции, ежедневный оборот на рынке Forex исчисляется миллиардами долларов, что и привлекает внимание мошенников. В 2018 году тысячи граждан Украины и других стран стали жертвами подобных мошеннических схем. Только в 2018 году киберполиция прекратила деятельность 18 преступных групп, которые позиционировали свою деятельность как работу различных финансовых проектов. Злоумышленники используют схемы, по которым предлагают клиентам быстрый и легкий заработок. Но место этого фактически втягивают жертву в долговую кабалу. Большинство из рекламируемых в последнее время проектов построены по принципу финансовых пирамид и не имеют никаких регистрационных документов, или имеют фальсифицированные документы. По приблизительным оценкам, в Украине один мошеннический офис на протяжении месяца приносил около миллиона гривен. Крупнейшие из них – «HQbroker» и «Trade12».

Киберполиции обращает внимание граждан, что при инвестировании в подобные финансовые проекты не существует никаких гарантий выплат или возврата вложенных средств. Зато существует большая вероятность стать жертвой очередной мошеннической схемы. Если же кто-то уже инвестировал свои сбережения в такие проекты и чувствует, что он стал жертвой мошеннической организации, рекомендуется сообщать об этом при помощи формы обратной связи на сайте киберполиции.

Источник: Киберполиция