Киберполиция Украины разоблачила мошенника, который своровал криптовалюты на 700 тыс. грн со счетов клиентов онлайн-биржи

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Киберполиция Украины разоблачила жителя Киевской области, который похитил более полумиллиона гривен с криптокошельков клиентов. Тридцатипятилетний украинец осуществлял техническую поддержку британской биржи по онлайн-обмену криптовалют и для преступления воспользовался служебным положением, которое давало ему доступ к Bitcoin- и различных Altcoin-счетам клиентов.

Завладение криптовалютами клиентов происходило в несколько этапов. Сначала злоумышленник подбирал учетные записи клиентов криптобиржи, которые в течение длительного времени не посещали свои аккаунты и на которых не было установлена многофакторная аутентификация. После этого правонарушитель осуществлял замену резервных электронных ящиков или самостоятельно добавлял такие ящики к учетным записям, где резервные адреса не были указаны. Это давало ему возможность восстанавливать пароли доступа к кошелькам и инициировать списание электронных средств.

Конвертация и вывод средств происходило через онлайн-обменники. В настоящее время установлена ​​сумма убытков, которая в эквиваленте составляет более 720 000 гривен. Полученные от преступной деятельности средства молодой человек тратил на азартные игры на виртуальных симуляторах игровых автоматов.

Во время досудебного расследования работники Киевского управления Департамента киберполиции и следователи Деснянского управления столичной полиции задокументировали преступную деятельность подозреваемого. Установлены вещественные доказательства, в частности — цифровые, подтверждающие его противоправный умысел и действия.

По предварительной квалификации, последний подозревается в совершении правонарушения предусмотренного ст. 361 Уголовного кодекса Украины о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Решается вопрос относительно объявления злоумышленнику дополнительного подозрения за кражу средств (ст. 185 УК Украины).

Работники Киберполиции проверяют законность деятельности на территории Украины ряда других онлайн-обменников, через которые проводилась конвертация и вывод похищенных средств. Также продолжаются мероприятия по установлению всех пострадавших.

Напомним, что ранее Киберполиция Украины разоблачила киевлянина, который создал и администрировал 56 пиратских онлайн-кинотеатров.

Источник: Киберполиция Украины