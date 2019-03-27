Киевcтар расширил 4G-сеть на 259 населенных пунктов с 760 тыс. жителей, а Vodafone — на территорию, где проживает 650 тыс. украинцев

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Украинские операторы мобильной связи продолжают разворачивать собственные 4G-сети, постепенно покрывая менее крупные населенные пункты. Так, за последнее время Киевcтар включил связь четвертого поколения еще в 259 населенных пунктах 11 областей Украины, в которых проживают 758 тысяч человек, а Vodafone — на территории 11 областей, где проживает 650 тысяч украинцев.

Киевстар сообщил о том, что основные работы по строительству сетей 4G проведены в южных областях Украины, что связано с подготовкой к летнему сезону, когда спрос на мобильный интернет существенно растет. Абонентам, которые пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, предоставлены бонусные 10 ГБ для мобильного интернета, воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

Так, в Николаевской и Одесской областях связь 4G появилась в городах и поселках Вознесенск, Врадиевка, Кодыма, Курортное, Маяки, Новый Буг, Подольск, Сарата, Сергеевка, Теплодар, Троицкое, Татарбунары, Тузла. В Херсонской – Голая Пристань, Скадовск, Хорлы. В Винницкой — в городах Крыжополь, Ямполь, Шаргород. В Днепропетровской – Апостолово, Верхнеднепровск, Вольногорск, Пятихатки, Синельниково. В Киевской области — Барышевка, Березань, Гребинки, Иванков, Переяслав-Хмельницкий, Ставище, Тараща, Узин. На Полтавщине – в городе Миргород. В Сумской области – в городе Кролевец, в Харьковской – Волчанск. В Черкасской – Городище и Корсунь-Шевченковский. В Черниговской – Бобровица, Десна, Гончаровское.

На данный момент связь 4G от Киевстар работает в 4587 населенных пунктах, на территории, где проживает 24,1 млн, или 58% населения Украины.

В свою очередь, Vodafone расширил 4G сеть в Украине, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету на территории, где проживает еще 650 тысяч украинцев. 4G покрытие появилось: во Львовской области: Борислав, Дрогобыч, Моршин, Стебник, Стрый, Трускавец, Жидачов, Верхнее Синевидное, Любинцы; в Николаевской области: Новая Одесса, Кирьяковка, Луговое, Полигон; в Ивано-Франковской области: Езуполь; в Тернопольской области Бучач, Теребовля, Хоростков, Бережаны, Гусятин, Городок; в Винницкой области: Тульчин, Ямполь, Бар, Бершадь, Немиров, Гайсин, Ладыжин, Липовец, Стрижавка, Малая Жмеринка, Ситковцы; в Житомирской области: Бердичев; в Кировоградской области: Подгайцы; в Киевской области: Белогородка, Березань, Шевченково; в Черкасской области: Чигирин, Городище, Белозерье, Оршанец, Песчаное, Драбов; в Черниговской области: Бахмач; в Луганской области: Боровское, Старобельск.

На сегодняшний день около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины, оператор продолжает активное строительство сетей нового поколения.

Напомним, что по итогам 4 квартала 2018 года Киевстар, Vodafone и lifecell заметно увеличили средний доход с абонента, при этом мобильная связь наверняка продолжит дорожать и дальше благодаря развитию 4G-сетей и услуг.

Источник: Киевcтар, Vodafone