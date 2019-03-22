Киевстар, Vodafone и lifecell заметно увеличили средний доход с абонента, мобильная связь наверняка продолжит дорожать и дальше благодаря развитию 4G-сетей и услуг

Все представители «большой тройки» мобильных операторов Украины уже отчитались о финансовых итогах 2018 года, поэтому уже можно проанализировать, сколько Киевстар, Vodafone и lifecell зарабатывают на своих абонентах.

Благодаря статистике, которую собирают наши коллеги из Liga.net, мы можем отследить динамику изменения показателя ARPU (Average Revenue per Unit, средний доход в расчете на одного абонента в месяц) для каждого из операторов.

Итак, lifecell сохранил звание «премиального» оператора, выйдя на отметку 63 грн по итогам четвертого квартала. На второе место поднялся Vodafone с результатом 59 грн, а Киевстар опустился на третье место с минимальным отставанием и показателем 58 грн. Таким образом вся тройка преодолела психологическую отметку в $2, хотя в США и Европе показатель ARPU все еще в разы выше.

Анализ операционной отчетности операторов демонстрирует, что мобильные операторы повышают свой средний чек за счет развития сетей мобильного интернета 3G и 4G. Суммарно они инвестировали в их развитие в общей сложности 17,8 млрд грн в 2018 году, а теперь будут постепенно повышать цены на тарифы, чтобы быстрее вернуть вложенные средства.

Последние заметные повышения украинские операторы мобильной связи анонсировали в декабре 2018 года (lifecell), феврале (Киевстар) и марте (Vodafone) 2019 года. Однако наверняка это не последняя «оптимизация» тарифов и средний чек наверняка продолжит расти и в этом году.

Отметим, что все операторы демонстрируют разный уровень проникновения 4G-абонентов — у Киевстар их всего 11% от общего числа клиентов, у lifecell — 20%, а у Vodafone — 30%. Чтобы увеличить это количество, операторы активно продвигают замену SIM-карт на более современные USIM с поддержкой 4G (вплоть до бесплатной почтовой доставки таких SIM).

Еще одним показательным трендом 2018 года стало уменьшение суммарного количества SIM-карт — на данный момент в Украине порядка 53,4 млн активных SIM, что на 2 млн меньше, чем годом ранее. Операторы связывают это с тем, что пользователи отказываются от второй SIM-карты из-за возросшей абонплаты и скорой возможности перейти к другому оператору, сохранив номер. Так что после запуска услуги MNP в мае 2019 года этот тренд может только усилиться.

Источник: Liga.net