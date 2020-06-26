Киевская студия Starni Games анонсировала новый проект – пошаговую стратегию Strategic Mind: Spectre of Communism





Киевская студия Starni Games, специализирующаяся на пошаговых wargame, анонсировала свою четвертую за последние два года игру – Strategic Mind: Spectre of Communism. Стратегия должна выйти в Steam уже в IV квартале 2020 г.

Это третий проект в серии Strategic Mind и в этот раз игрокам предстоит командовать войсками СССР, а в числе исторических личностей, которых мы увидим в роликах на движке, заявлены Йосиф Сталин, Георгий Жуков, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лаврентий Берия, Александр Василевский, Константин Рокоссовский и другие красные командиры. Не самые приятные для украинцев персонажи, но, как и в случае с немецкими генералами в Strategic Mind: Blitzkrieg, в Starni Games обещают необычный взгляд на историю Второй мировой, в том числе и на альтернативные версии развития событий.

С технологической точки зрения Spectre of Communism мало отличается от Blitzkrieg. Игра использует тот же движок Unreal Engine 4 и практически тот же набор юнитов.

О новой игре стало известно чуть раньше, когда в скандал с Гитлером на мавзолее в Москве попала предыдущая стратегия Starni Games – Strategic Mind: Blitzkrieg. Когда проект заблокировали в Steam на территории России, директор Starni Games выступил с комментарием, где в числе прочего сказал: «В нашем прошлом проекте – Strategic Mind: The Pacific – показаны события войны в Тихом океане между США и Японией. В нынешнем проекте рассказана история от лица Германии. В следующих проектах играть предстоит за СССР и Союзников.».

Как обещают авторы, «Призрак коммунизма» покажет историю войны от лица Советского Союза, наполненную славными подвигами и подлыми предательствами. В игре будут присутствовать как классические механики франшизы Strategic Mind, так и новые решения. Мы же надеемся, что в игре будут отражены и начало Второй мировой войны, когда войска СССР совместно с войсками нацистской Германии уничтожали Польшу, и война УПА против советских захватчиков в 1942–1956 гг.

Кстати, как нам стало известно, после скандала со Strategic Mind: Blitzkrieg, разработчики решили перевести эту игру в том числе и на украинский. Работы по локализации уже начались. Что ж, так, глядишь, в серии Strategic Mind когда-то появиться и отдельная игра про УПА или про текущую гибридную российскую агрессию против Украины.

Точная дата выхода Strategic Mind: Spectre of Communism пока не названа, но предварительно это IV квартал 2020 г.