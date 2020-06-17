Киевские маршрутчики просят КГГА перенести запуск электронного билета на год, приобрести валидаторы за счет третьей стороны и закрыть Uber Shuttle





Ровно через две недели, 1 июля 2020 года, в Киеве состоится официальный запуск системы электронного билета Kyiv Smart Card. К этой же дате КГГА обязала владельцев маршруток оборудовать их соответствующими валидаторами для оплаты поездок без использования налички. Однако частные столичные перевозчики ожидаемо отнеслись к данным инициативам отрицательно и написали открытое письмо от лица Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области мэру Киева Виталию Кличко, в котором изложили свои предложения.

В Ассоциации отметили, что представляют интересы перевозчиков, которые занимают порядка 75% рынка маршрутных такси Киева (порядка 1200 автобусов). По мнению организации, введение электронного билета в виде, предложенном КГГА, приведет к росту цены на проезд в киевских маршрутках до 12-15 грн.

Чтобы этого не произошло, они предлагают приобретать, установливать и обслуживать валидаторы в маршрутках за счет нового оператора услуг, которого необходимо определить в рамках тендера Prozorro. Также перевозчики предлагают оставить возможность оплаты поездок с помощью налички, мотивируя это тем, что не все остановки общественного транспорта оборудованы киосками по продаже и пополнению Kyiv Smart Card.

Полный текст письма Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области мэру Киева Виталию Кличко

Отдельному вниманию киевских «маршрутчиков» удостоился сервис Uber Shuttle — они считают, что 22 открытых маршрута и более 400 микроавтобусов сервиса действуют нелегально, без необходимых разрешений и лицензий, поэтому КГГА должна закрыть его (впрочем, с учетом того, что Uber Shuttle открывали с активным участием мэра Киева Виталия Кличко, вряд ли КГГА так просто решит закрыть этот транспортный сервис).

В ассоциации также напомнили, что за период вынужденного простоя во время карантина перевозчики понесли серьезные финансовые потери, а после запуска транспорта вынуждены за свой счет покупать средства дезинфекции, а также перевозить пассажиров только на сидячих местах, из-за чего также теряют доход.

С учетом всего вышеперечисленного перевозчики просят перенести внедрение системы электронного билета Kyiv Smart Card в киевских маршрутках на год — на 1 июля 2021 года.

Источник: Хмарочос