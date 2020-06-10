Запуск многострадального е-билета Kyiv Smart Card — 1 июля, официально





Изначально полноценный запуск Kyiv Smart Card был запланирован на 1 апреля, но в начале марта весь наземный общественный транспорт и метро закрыли из-за коронавируса — только в конце прошлого месяца ОТ и киевское метро возобновили свою работу. Ожидалось, что сразу после открытия е-билет заработает в полную силу, но этого не случилось.

В соответствующем пресс-релизе, КП «Киевский метрополитен» уточнил, что период опытной эксплуатации системы единого электронного билета, который длится без малого полтора года, завершится 30 июня, а с 1 июля (в 00:00) автоматизированная система учета оплаты проезда в пассажирском транспорте Киева переходит в промышленную эксплуатацию вне зависимости от форм собственности. Администрация особо подчеркивает, что с этой даты за проезд в муниципальном транспорте Киева можно будет расплатиться «исключительно электронным билетом» (подразумевается не только Kyiv Smart Card, а все доступные способы) или «Карточкой киевлянина» (для пассажиров, которым законом гарантировано право льготного проезда).

Как отмечает Армія.inform, проезд по удостоверению участника боевых действий (УБД) станет невозможным с июля.

Чтобы оформить муниципальную карточку «Карточка киевлянина», необходимо обратиться в Ощадбанк.

Напомним, ранее КГГА заявила, что все киевские маршрутки должны быть оборудованы валидаторами для электронного билета до 1 июля 2020 года.

Источник: Киевский метрополитен