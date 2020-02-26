Kyiv Smart Card: Сколько стоило внедрение, когда появится виртуальная карта и что такое «оплата за транспортную работу» для маршруток





Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров рассказал, во сколько Киеву обошлось внедрение системы электронного билета в общественном транспорте, когда стоит ожидать появления виртуальной Kyiv Smart Card и поставят ли частные перевозчики валидаторы в свои маршрутки.

Итак, 365 млн грн ушло на приобретение оборудования для наземного транспорта, программное обеспечение и терминалы контроллеров, еще 60 млн грн пошло на программно-технические комплексы и около 15 млн грн на переоборудование метрополитена и скоростного трамвая.

По словам Назарова это в 2,5 раза меньше, чем в других городах Украины, если пересчитать на единицу транспорта. Затраты на единицу транспортного средства в Киеве составляют 206 тыс. грн, при этом во Львове при общем количестве 638 единиц, на единицу транспортного средства было потрачено 526 тыс. грн, а в Харькове, где насчитывается 451 транспортное средство, запуск электронного билета на единицу стоил примерно 411 тыс. грн.

В будущем в КГГА хотели бы запустить виртуальную карту Kyiv Smart Card, чтобы у пассажиров не было бы необходимости покупать физическую карточку. В этом случае на смартфоне можно будет сгенерировать QR-код на билет стоимостью 6,50 грн (при условии пополнения на 50+ поездок). На данный момент этот проект в планах, он будет реализован не ранее чем во втором полугодии текущего года.

«С маршрутками ситуация менее оптимистичная. Мы постоянно проводим консультации и совещания с частными перевозчиками, и я уверен, что в ближайшее время они будут массово переходить на электронный билет. Они уже понимают, что это удобно. Мы протестировали е-билет на двух частных маршрутах, перевозчики увидели, что это удобно и выгодно. В планах присоединить все маршрутки. Мы хотим предоставить населению электронный билет на весь общественный транспорт» — отметил Назаров.

Отметим, что в данный момент разрабатывается новая концепция, в рамках которой для общественного транспорта собираются вводить так называемую «оплату за транспортную работу». В этом случае городские власти будут централизованно собирать вырученные за проезд средства с помощью электронного билета и только потом покрывать расходы перевозчика плюс обеспечивать их прибыль.

Такой механизм позволит точно рассчитать необходимую сумму выплат перевозчикам. Качество услуг планируют контролировать с помощью GPS-мониторинга каждого рейса. А пока КГГА обязала частных перевозчиков до 1 апреля оснастить маршрутки валидаторами для электронного билета.

Напомним, что полноценное внедрение электронного билета в Киеве запланировано на 1 апреля 2020 года. С этого момента оплатить проезд можно будет только с помощью Kyiv Smart Card, проездных билетов, банковских карт (в метро) и одноразовых QR-билетов, а в метро окончательно выведут из обращения жетоны, заменив их на разовые QR-билеты.

Источник: Хмарочос, The Village Україна