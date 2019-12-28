«Киевстар» и КГГА запустили акцию, благодаря которой припейд-абоненты оператора будут получать 20% кэшбек при пополнении Kyiv Smart Card (с 1 января по 29 февраля 2020 года)

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Мобильный оператор Киевстар совместно с КГГА запустил акцию, благодаря которой с 1 января по 29 февраля 2020 года абоненты Киевстар при пополнении электронного билета Kyiv Smart Card будут получать кэшбек на мобильный счет в размере 20% от суммы пополнения.

Услуга доступна всем абонентам предоплаты Киевстар в городе Киев. Акция реализовывается при помощи сервиса «Смарт-Гроші» при поддержке Киевской Городской Госадминистрации.

Для того, чтобы воспользоваться данным предложением нужно:

Зайти на сайт kv.st/kscsm или в приложение «Смарт-Гроші»;

В специальном поле ввести номер Kyiv Smart Card;

Выбрать количество поездок;

Ввести номер своего телефона, с которого будет списана плата за пополнение;

Дождаться SMS с кодом для подтверждения пополнения;

После пополнения карты, Киевстар возвращает на мобильный счет абонента 20% от суммы пополнения.

Таким образом, абонент Киевстар фактически будет оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой в 20%. Отметим, что средства, которые будут зачислены кэшбеком от пополнения Kyiv Smart Card можно использовать на телеком-услуги, а также мобильные финансовые сервисы.

Если у абонента еще нет Kyiv Smart Card, то приобрести ее можно на станциях «Крещатик», «Театральная», «Майдан Независимости», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец», «Почайная», в Т-киосках (больше 300 по городу), а также в терминалах самообслуживания на 16 станциях метро, остановках скоростного трамвая и в вестибюле фуникулера.

«Мы очень рады презентовать абонентам Киевстар такую возможность. Ведь больше 1 млн. киевлян смогут не только сэкономить на проезде в общественном транспорте, но и почувствовать все преимущества этой карты. Это очень удобно, экологично и соответствует запросу общества на диджитализацию и cashless экономику. Уверены, что акция будет оценена киевлянами, а мы со своей стороны будем рады поддержать развитие единого электронного билета и в других городах Украины» — прокомментировал руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар, Сергей Коптик.

Напомним, что недавно КГГА сняла видеоинструкцию по использованию электронного билета Kyiv Smart Card.

Источник: Киевстар