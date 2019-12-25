КГГА сняла видеоинструкцию по использованию электронного билета Kyiv Smart Card

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На фоне нескольких серьезных сбоев в системе электронного билета Kyiv Smart Card власти столицы решили ответить на самые распространенные вопросы пассажиров в формате видеоинструкции.

Департамент информационно-коммуникационных технологий и департамент общественных коммуникаций совместно разработали видеоролик, который дает ответы на следующие вопросы:

где можно использовать е-билет и как это делать;

где приобрести е-билет;

как пополнить Kyiv Smart Card;

где приобрести и как пользоваться одноразовым QR-билетом.

Если вы вдруг до сих пор не пользовались картой Kyiv Smart Card, то это видео поможет вам начать это делать.

Напомним, что в конце октября текущего года из-за неготовности Киевского метрополитена запуск системы е-билета перенесли на апрель 2020 года. В свою очередь по состоянию на конец 2019 года турникеты для QR-билетов установлены уже на 39 станциях столичного метро.

Источник: КГГА