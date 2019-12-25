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КГГА сняла видеоинструкцию по использованию электронного билета Kyiv Smart Card

КГГА сняла видеоинструкцию по использованию электронного билета Kyiv Smart Card

КГГА сняла видеоинструкцию по использованию электронного билета Kyiv Smart Card


На фоне нескольких серьезных сбоев в системе электронного билета Kyiv Smart Card власти столицы решили ответить на самые распространенные вопросы пассажиров в формате видеоинструкции.

Департамент информационно-коммуникационных технологий и департамент общественных коммуникаций совместно разработали видеоролик, который дает ответы на следующие вопросы:

  • где можно использовать е-билет и как это делать;
  • где приобрести е-билет;
  • как пополнить Kyiv Smart Card;
  • где приобрести и как пользоваться одноразовым QR-билетом.

Если вы вдруг до сих пор не пользовались картой Kyiv Smart Card, то это видео поможет вам начать это делать.

Напомним, что в конце октября текущего года из-за неготовности Киевского метрополитена запуск системы е-билета перенесли на апрель 2020 года. В свою очередь по состоянию на конец 2019 года турникеты для QR-билетов установлены уже на 39 станциях столичного метро.

Источник: КГГА

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