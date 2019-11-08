Киевстар увеличил количество услуг в тарифе «Киевстар Семья», добавив безлимитные соцсети и мессенджеры при той же стоимости
Оператор мобильной связи Киевстар сообщил, что начиная с 15 ноября 2019 года все абоненты, которые подключили тариф «Киевстар Семья» смогут пользоваться популярными социальными сетями, мессенджерами и другими приложениями безлимитно, то есть без списания мегабайтов из пакета услуг.
В рамках услуги «Соцсети и мессенджеры без ограничений», которая станет частью тарифного плана, клиенты Киевстар смогут пользоваться Instagram, Facebook и Facebook Messenger, Telegram, Skype, онлайн-картами и многими другими приложениями без тарификации мобильного интернета.
Напомним, что абоненты Киевстар, кроме тарифов с основной линейки, могут подключить тариф «Киевстар Семья», в котором оператор всего за 100 грн в месяц предлагает:
- безлимитные звонки в сети крупнейшего по количеству абонентов мобильного оператора Украины,
- 60 минут для звонков на другие направления по Украине и для международных звонков;
- 6000 МБ мобильного интернета;
- возможность пользоваться приложением Kyivstar Go TV с пакетом Light и прочее.
По желанию, абоненты могут подключить сразу 4 номера с тарифом «Киевстар Семья» на свой действующий личный счет, при условии, что на нем уже используется один из контрактных тарифов новой или предыдущей линейки.
Также начиная с 15 ноября 2019 года подать заявку на подключение услуги «Домашний интернет» смогут абоненты Киевстар с тарифам актуальной линейки.
Абоненты с тарифными планами предыдущей линейки («Киевстар 4G», «Киевстар 4G Extra», «Киевстар 4G Ultra», «Киевстар 4G Extra+», «Киевстар 4G Business Premium» и «Киевстар 4G Business VIP») начиная с этого дня не смогут подавать заявку на подключение услуги.
Источник: Киевстар