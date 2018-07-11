Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Тернопольской и Хмельницкой областях

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Киевстар подключил к 4G-связи Тернопольскую и Хмельницкую области, теперь мобильный интернет четвертого поколения от этого мобильного оператора доступен в 718 населенных пунктах Украины

Связь нового поколения стала доступна в городах Тернополь и Хмельницкий, а также во многих поселках и селах областей. Услуга запущена на частотах диапазона 1800 МГц, что позволяет обеспечить максимальное покрытие на значительной территории. Так, на сегодня возможностями, предоставляемыми в сети 4G, могут пользоваться уже около 7 млн абонентов мобильной связи.

Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: * 245 * 5 # вызов – для проверки смартфона и * 245 * 4 # вызов – для проверки SIM-карты.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с. Оценить текущее 4G-покрытие оператора можно по следующей ссылке.

Напомним, что 1 июля Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов по Украине, 5 июля – во Львове, 9 июля – в Виннице и области, а 11 июля – в Тернопольской и Хмельницкой областях. Оператор планирует в ближайшее время запустить услуги по технологии LTE в Ровенской и Житомирской областях.

Источник: Киевстар