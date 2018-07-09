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Сегодня мобильный оператор Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Виннице и 80 населенных пунктах области, теперь мобильный интернет четвертого поколения доступен в 657 населенных пунктах Украины.

Запуск 4G на частотах диапазона 1800 МГц позволил охватить скоростным покрытием большее количество населенных пунктов Винничины. В частности, связь нового поколения стала доступна в городах Винница, Гнивань, Десна. Появился 4G интернет и в селах области, например: Стрижавка, Березина, Тростянец, Медвежье Ушко, Иванивка, Дорожное, Некрасово и другие.

Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с. Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию.

Напомним, что 1 июля Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов по Украине, 5 июля — во Львове, а 9 июля – в Виннице и области. В ближайшее время компания намерена запустить 4G в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Оценить текущее покрытие Киевстар 4G-связью можно по следующей ссылке.

Источник: Киевстар