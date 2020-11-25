«Киевстар» запустил бесплатную услугу «Мы вместе», которая позволяет безлимитно звонить на один номер любого абонента оператора (даже если на счету нет средств)





Оператор мобильной связи «Киевстар» представил новую услугу «Мы вместе», которая доступна без дополнительной оплаты. Теперь абоненты смогут выбрать один номер любого абонента Киевстар, чтобы звонить на него безлимитно, даже если они не пополняли свой счет и не оплачивали услуги в тарифе.

Новая услуга действует для абонентов предоплаты и клиентов с тарифами «Все вместе». Они могут выбрать для звонков номер любого абонента Киевстар, независимо от его формы обслуживания — даже тех, кто перенес свой номер в сеть оператора благодаря MNP.

Подключить услугу можно одним из нескольких способов: в приложении «Мой Киевстар»; бесплатно позвонив на номер 535; введя код * 535 * 380ХХХХХХХХХ #, где ХХХХХХХХХ – номер абонента Киевстар, с которым хотят быть всегда на связи. Один раз в месяц также без каких-либо оплат абоненты смогут изменить номер для безлимитных звонков.

«2020 год заставил многих переосмыслить роль мобильной связи. Ведь в такое сложное время очень важно услышать голос близкого человека. Поэтому мы в течение всего года поддерживали абонентов бесплатными предложениями, увеличением услуг в тарифах без изменения стоимости, запустили тарифы для старшего поколения. А сейчас мы запускаем инициативу, которая поможет нашим абонентам всегда быть на связи с близким человеком, даже без пополнения счета», – рассказал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

С подробными условиями услуги «Мы вместе» можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: Киевстар