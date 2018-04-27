«Киевстар» запустил услугу перевода средств с карты на карту на официальном сайте и в приложении «Мобильные деньги»

Оператор мобильной связи «Киевстар» представил онлайн-платформу для перевода средств между банковскими картами. Воспользоваться сервисом можно со смартфона, планшета или компьютера, при этом комиссия за перевод является минимальной среди украинских Р2Р-операторов.

Так, по словам представителей компании, тариф за пользование услугой в среднем вдвое ниже по сравнению с существующими предложениями на украинском рынке. Он состоит из двух частей: переменной – 0,5% от суммы перевода – и фиксированной – 2,5 грн за каждую успешную транзакцию. Процесс перечисления средств требует от пользователя ввести данные карт отправителя и получателя денег, а также номера их мобильных.

В Киевстаре отметили, что переводы средств с карты на карту – это услуга, которая пользуется большой популярностью, о чем свидетельствует официальная статистика НБУ за 2017 год. Только в четвертом квартале объем данной услуги вырос на 54,1%, при этом украинцы 43,2 млн раз осуществляли денежные переводы между банковскими счетами.

«Компания разрабатывает и запускает множество услуг для своих пользователей. В течение 2017 года мы отметили рост количества пополнений мобильного счета через наш сайт на 26%. Учитывая популярность услуги в сфере онлайн-платежей, на kyivstar.ua и постоянный рост рынка денежных переводов, было принято решение о запуске сервиса», — прокомментировал Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар.

Отметим, что услуга доступна для всех украинцев на официальном сайте «Киевстар» по ссылке pay.kyivstar.ua, а также в приложении «Мобильные деньги», и предоставляется партнером Киевстар компанией «Глобалмани» при поддержке «ТАСКОМБАНК».

Источник: Киевстар