«Киевводоканал» запустил мобильное приложение для Android и iOS, с помощью которого можно передавать показания счетчиков и оплачивать потребленную воду
Акционерная компания «Киевводоканал» запустила мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу пломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги, передавать показания и тому подобное. Сейчас приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.
В компании убеждены, что с помощью мобильного приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг будет быстрее и удобнее. Также с его помощью можно при необходимости быстро узнать контактную информацию относительно центров обслуживания потребителей.
В частности, с помощью приложения можно:
- платить за услуги водоснабжение и водоотведение в любое время суток через ваше мобильное устройство;
- просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;
- передавать показания счетчиков;
- заказывать опломбирование и поверку счетчиков.
Для того, чтобы начать пользоваться приложением, его необходимо загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android). Далее следует зарегистрироваться, предоставив ФИО, электронный адрес, мобильный телефон и пароль. На следующем этапе приложение попросит подтвердить номер телефона с помощью SMS с кодом, а затем — добавить личный счет, который находится на квитанции «Киевводоканала» или ГИВЦ.
Ранее «Киевводоканал» запустил официальных ботов в Telegram и Viber, с помощью которых можно передавать показания счетчиков воды. Напомним, что «Киевводоканал» собирается реконструировать Бортническую станцию аэрации за $1 млрд, кредитные средства на реализацию проекта предоставит Япония.
Источник: КГГА