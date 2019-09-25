«Киевводоканал» запустил мобильное приложение для Android и iOS, с помощью которого можно передавать показания счетчиков и оплачивать потребленную воду

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Акционерная компания «Киевводоканал» запустила мобильное приложение, с помощью которого можно заказывать услугу пломбирования и поверки счетчиков, оплачивать услуги, передавать показания и тому подобное. Сейчас приложение работает в тестовом режиме и будет совершенствоваться для удобства потребителей.

В компании убеждены, что с помощью мобильного приложения осуществлять все операции, связанные с контролем потребления воды и оплаты услуг будет быстрее и удобнее. Также с его помощью можно при необходимости быстро узнать контактную информацию относительно центров обслуживания потребителей.

В частности, с помощью приложения можно:

платить за услуги водоснабжение и водоотведение в любое время суток через ваше мобильное устройство;

просматривать и оплачивать счета по нескольким адресам;

передавать показания счетчиков;

заказывать опломбирование и поверку счетчиков.

Для того, чтобы начать пользоваться приложением, его необходимо загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android). Далее следует зарегистрироваться, предоставив ФИО, электронный адрес, мобильный телефон и пароль. На следующем этапе приложение попросит подтвердить номер телефона с помощью SMS с кодом, а затем — добавить личный счет, который находится на квитанции «Киевводоканала» или ГИВЦ.

Ранее «Киевводоканал» запустил официальных ботов в Telegram и Viber, с помощью которых можно передавать показания счетчиков воды. Напомним, что «Киевводоканал» собирается реконструировать Бортническую станцию аэрации за $1 млрд, кредитные средства на реализацию проекта предоставит Япония.

Источник: КГГА