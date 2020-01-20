Китай намерен запретить большую часть одноразового пластика к 2025 году

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Сегодня Китай принял новую масштабную программу по борьбе с одноразовым пластиком — большая его часть должна оказаться под запретом к 2025 году.

Запрет будет вводиться постепенно по всей территории Китая на различные виды пластика. Например, документ предполагает, что к концу 2020 года пластиковые трубочки будут запрещены по всей стране, а пластиковые приборы в ресторанах — только в крупных городах. В то же время Также отдельно оговаривается, что торговли на вынос этот запрет коснется только к концу 2025-го.

Тонкие одноразовые пакеты будут запрещены в большинстве магазинов крупных городов к концу 2020 года, а в маленьких городах их продолжат использовать до 2022-го, а то и 2025 года.

К концу 2025 года отелям нельзя будет использовать одноразовые пластиковые пакеты, а почте — пластиковую упаковку посылок.

В 2019 года исследование Колумбийского университета и Университета Чжэцзяна показало, что Китай производит более 29% пластиковых изделий в мире, что делает его крупнейшим производителем пластмасс в мире. В то же время исследование журнала Science 2015 года указывало, что 28% всего пластикового мусора в мировом океане, с большой вероятностью, — китайский. Каждый год во всем мире в океан через прибрежные свалки и полигоны смывается около 8 миллионов тонн пластика.

В январе 2018 года Китай прекратил ввозить пластик из других стран для переработки — до этого в течение 30 лет Китай принимал чужой пластик. Только за один 2016 год к 67 миллионам тонн собственного пластикового мусора добавилось еще 8,1 миллиона тонн мусора, ввезенного из других стран.

Запрет на одноразовые пластиковые продукты — только один з основных пунктов программы. Также правительство Китая намерено развивать использование биоразлагаемого пластика, а также создать современные программы переработки.

Напомним, буквально сегодня мы писали об украинской компании «Биосфера», которая выпустила полностью биоразлагаемые за 6 месяцев пакеты для мусора Go Green.

Источник: CNN