Украинская компания «Биосфера» выпустила полностью биоразлагаемые за 6 месяцев пакеты для мусора Go Green

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Корпорация «Биосфера» сообщила, что первой в Украине запустила производство на 100% биоразлагаемых и компостируемых пакетов для мусора под названием Go Green, при производстве которых не используется полиэтилен. Пакеты произведены в соответствии с европейским стандартом EN13432 и полностью разлагаются без остаточного микропластика за 6 месяцев в условиях компоста.

Срок компостирования составляет 6 месяцев при специальных условиях для компоста. Процессы компостирования и биоразложения проходят после попадания пакета в соответствующие условия: бытовой или промышленный компостер, cпециальные полигоны для мусора.

«Пакеты изготовлены из биополимера и более чем на 40% состоят из сырья, полученного из возобновляемых источников природного происхождения (в частности из модифицированного крахмала, продуктов переработки тростника), – рассказал Роман Гладышев, руководитель производства товаров для дома корпорации «Биосфера». – В состав пакетов также входят биоразлагаемые пластики из ископаемого сырья, которые производят из привычного углеводородного сырья, но обладают при этом способностью полностью разлагаться».

Новые биоразлагаемые пакеты являются частью экологической линейки товаров Go Green торговой марки Фрекен БОК и будут представлены в двух форматах: стандартные (размер – 50×55 см, толщина плёнки – 15 мкм) и с затяжками (размер – 51×51 см, толщина – 18 мкм). Срок годности пакетов – 18 месяцев при соблюдении условий хранения.

Первая партия пакетов поступит в продажу сегодня, 20 января 2020 года, в дальнейшем продукция будет доступна в большинстве розничных сетей и онлайн-магазинов Украины.

В корпорации «Биосфера» отметили, что владеют полным циклом производства пакетов для мусора из переработанной гранулы полиэтилена. Рециклинговый завод корпорации – самый большой в Украине и перерабатывает до 800 тонн полиэтилена каждый месяц. Большую часть переработанной гранулы корпорация использует в производстве пакетов для мусора под торговыми марками Фрекен БОК, Бонус+, PRO service и «покакетов» для домашних животных ЛайKit.

Напомним, что в конце прошлого года Верховная Рада Украины поддержала законопроект 2051-1 об ограничении использования полиэтиленовых пакетов в Украине.

Источник: Биосфера