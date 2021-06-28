Китай опубликовал видео посадки ровера «Чжужун» на Марс и звуки его передвижения по поверхности планеты

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Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео высадки марсохода «Чжужун», записанное камерой, установленной на борту посадочной платформы, а также звуки передвижения ровера по поверхности планеты.

«Чжужун» был доставлен к Марсу орбитальным зондом «Тяньвэнь-1» и высадился в южной части равнины Утопия 15 мая 2021 года, став третьим действующим на данный момент марсоходом на планете. В то же время Китай стал третьей страной в мире — после СССР и США — сумевшей посадить аппарат на поверхность Марса. 19 мая марсоход успешно съехал с посадочной платформы на поверхность планеты и прислал первые снимки.

27 июня команда CNSA опубликовала видео всей посадочной операции марсохода. Это удалось сделать благодаря камерам, установленным на посадочной платформе и самом марсоходе. На видео можно увидеть все этапы высадки марсохода — раскрытие парашюта, отделение парашюта и сброс задней защитной оболочки. Также можно увидеть кадры работы системы оценки рельефа и уклонения от препятствий.

Также команда ученых, работающая с марсоходом, опубликовала звуки передвижения марсохода по поверхности планеты. Запись длится чуть больше двух минут. Она состоит из звуков работы приводного механизма, трения между колесами и рампой и трения между колесами и землей.

1 июня 2021 года марсоход установил камеру Wi-Fi на поверхности во время съезда с платформы. Она зафиксировала успешный съезд марсохода и выполнение поворота. Затем она сфотографировала марсоход «Чжужун» и посадочный модуль Tianwen-1 с расстояния примерно 10 метров.

«Чжужун» проработал на Марсе уже половину из запланированных 90 марсианских дней (солов); он ведет исследования поверхности и подповерхностных слоев грунта, постепенно двигаясь по Марсу. Все научное оборудование работает в штатном режиме.

«Чжужун» представляет собой 240-килограммовый шестиколесный планетоход, способный передвигаться со скоростью 200 метров в час. В его активе: мультиспектральная камера, пара оптических — для навигации и топографической съемки, георадар для исследования марсианских глубин до 100 метров, магнитометр, метеостанция и анализатор грунта.

Ранее NASA поделилась полноценным видео посадки своего марсохода «Персеверанс», а также опубликовала серию аудиозаписей включая гул винтов первого внеземного дрона «Индженьюити», а также щелчки лазера по камням и звуки езды по Марсу.