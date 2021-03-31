Китай уже готов к массовому производству модулей памяти DDR5





Крупные игроки полупроводниковой отрасли уже анонсировали память DDR5, но пока ещё не приступили к массовому производству новых модулей. Теперь же компания Jiahe Jinwei – четвёртый по величине производитель памяти в Китае – официально заявила, что на её фабрику начала поступать оперативная память DDR5 от Micron. Таким образом, компания может начать массовое производство новых модулей памяти.

Китайская компания Jiahe Jinwei является владельцем таких брендов оперативной памяти, как Guangwei и Asgard. Последняя недавно анонсировала свою первую память DDR5 объёмом до 128 ГБ, работающую на частоте 4800 МГц.

Память DDR5 отличается от нынешней DDR4 в требования к питанию, возможном объёме, поддержке исправления ошибок и возможностях разгона. Так, память DDR5 будет потреблять меньше энергии, предлагать увеличенный объём модулей и более высокую частоту. Кроме того, модули памяти будут иметь встроенные контроллеры питания, которые обеспечат более высокие тактовые частоты при разгоне.

Ожидается, что Intel выпустит первую платформу с поддержкой DDR5 с серией процессоров Core 12-го поколения (Alder Lake-S) в конце этого года. Переход на стандарт DDR5 потребует времени, поэтому в своих будущих чипсетах 600-й серии Intel будет предлагать поддержку как DDR4, так и DDR5. AMD также предложит платформу с поддержкой DDR5 с выходом новых процессоров на базе архитектуры Zen4, которые получат новый разъём AM5. Точные сроки выхода таких чипов пока не называются.

Источник: videocardz